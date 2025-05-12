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遊樂設施「高速旋轉」脫軌！　3童遭甩飛重擊畫面曝光

▲▼遊樂設施脫軌　3童遭甩飛重擊畫面曝。（圖／翻攝自Facebook／Kevin McNulty）

▲遊樂設施車廂在高速運轉時脫軌飛出。（圖／翻攝自Facebook／Kevin McNulty）

記者張方瑀／綜合報導

英國蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）日前舉辦一場嘉年華活動，卻在10日晚間傳出遊樂設施事故，當時一輛載有3名女童的旋轉遊樂設施「華爾滋轉轉車」（Waltzers）竟在高速旋轉下脫離軌道，整座車被甩飛，畫面相當恐怖，所幸未造成重大傷亡。

根據《太陽報》報導，這起事故發生在愛丁堡韋斯特海爾斯（Wester Hailes）舉辦的「銀河嘉年華節」（Galactic Carnival Festival）。晚間7時左右，有3名年紀為3歲、12歲和13歲的女童一起搭乘遊樂設施「華爾滋轉轉車」，沒想到竟發生意外。

孩子的父親麥克納提（Kevin McNulty）當時正坐在孩子後方的車廂內，回憶起當時的情況心有餘悸地表示，「他們那台車在高速運轉時竟然整個脫離軌道，直接撞上我們的車廂。」

麥克納提指出，車子四處亂撞後才脫軌飛出，撞上軌道旁的一個大型音響設備，「還好有那個重型喇叭擋著，不然他們可能會直接飛出去，後果不堪設想，整件事就像是電影裡才會看到的場景，我的孩子能平安走出來，真的非常非常幸運。」

當時其中一名孩子還用手機錄下了過程，影片中可聽見孩童驚恐尖叫的聲音。

嘉年華活動人員證實，該設施當晚已停止運作，並交由後續單位調查，「真的非常幸運，沒有人受到重傷。那輛轉轉車鬆脫飛了出去，還好是撞上音響和防撞護欄，不然後果難以想像。那幾位小女孩真的被嚇壞了。」

目前主辦單位與愛丁堡市議會（Edinburgh City Council）尚未針對事件對外回應，詳細事故原因仍有待釐清。

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