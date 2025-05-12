北市甜美夜校女26年前人間蒸發　池府王爺託夢破凶案

▲池府王爺在夢中告訴死者的媽媽，死者屍體在某條路的166巷。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

26年前，台北市一名高職生狠殺女同學11刀斃命，並將屍體藏在自己承租的公寓套房；死者的媽媽報警協尋，案發後3週她到北巡宮拜拜，宮中祀奉的池府王爺晚上就來託夢，告知女學生已死，並明確指出屍體在某條路166巷，而此處剛好是宮主之前租屋處的地址。警方最後循線找到屍體、逮捕租屋的男學生，並在他的鞋子上發現死者血跡，順利破案。

1999年6月3日晚間，吳姓女學生無故缺席也沒返家，焦急的吳母前往台北市警局北投分局報案協尋，但吳女彷彿人間蒸發。就在吳女失蹤第9天後，吳母接到電話，一名年輕男子聲稱他綁架了吳女，要求吳家支付5萬元贖金，卻未出面取贖款，吳家從此再也沒接到綁匪來電。

▲高姓凶手雖認罪，卻不見悔意，把錯全都推給死者。（翻攝東森新聞）

在吳女失蹤第22天，吳母前往北巡宮祭拜，當晚宮廟祀奉的池府王爺就來託夢，表示吳女已經死亡，並明確指出屍體在北投某條路的166巷。丁聽聞後大吃一驚。原來，丁之前租屋處地址就是166巷。

更離奇的是，丁姓宮主的朋友同一天突然找上門，表示店裡缺一台冷氣，想問問有沒有閒置的冷氣可借他，丁想起之前租屋處的冷氣還沒拆，便聯絡房東、拿了鑰匙，丁的朋友也安排好貨車跟人手，準備去搬冷氣。

沒想到眾人一開門，就聞到一股惡臭，二名負責搬運冷氣的工人循著臭味，來到同棟公寓的分租套房，發現房門未上鎖，於是將門推開，竟看到吳女已屍體。

▲位於台北市北投區的北巡宮供奉五府千歲，歷史悠久，信徒眾多。

警方找來房東問話，房東表示，承租套房的高姓男房客先前退租搬回三重老家，還未收回鑰匙。另一方面，警方查出，高男與死者是同班同學，還有鄰居曾目睹高男與死者在一樓發生口角。種種跡象顯示高男涉有重嫌，警方於是前往三重逮人。

▲神明託夢告知屍體在某條路的166巷，此處恰巧是北巡宮宮主之前租屋處的地址。

警方看到高男曾在日記寫下「這一關我恐怕過不了」，還發現他的鞋子沾有血跡，於是將人帶回警局偵訊。高男不發一語，警方決定動之以情，告訴他犯後態度很重要，勸他有做就認，在即將抵達分局的前一刻，高男突然開口認罪。

高男雖然認罪，卻不見悔意，將錯全推給死者，他稱案發當天因不滿死者對他毛手毛腳，才會失手殺了死者。

▲凶手在租屋處（圖）用木棍毆打死者，並以牛排刀朝死者猛刺。（翻攝東森新聞）

案件曝光後引發眾怒，檢察官打算帶高男重回案發處模擬的消息傳出，現場出現了一群揚言為死者討公道的民眾，帶著石頭、磚塊到場，不斷對高男叫罵，現場模擬僅進行10分鐘就草草結束。

高男俯首認罪，鞋上的血跡與死者吻合，成了殺人鐵證。法院審理後，依殺人罪將高男判處無期徒刑定讞，要他為自己的罪行付出代價。

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