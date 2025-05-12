　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025漁光島生活節熱潮席捲！　9天吸引12萬人登島

▲2025漁光島生活節圓滿落幕，人氣IP「巷仔Niau」與學童創作旗幟成為登島必拍景點，晚霞下的光岸音樂祭演出，吸引眾多樂迷沉浸海島音場。（記者林東良翻攝，下同）

▲2025漁光島生活節圓滿落幕，人氣IP「巷仔Niau」與學童創作旗幟成為登島必拍景點，晚霞下的光岸音樂祭演出，吸引眾多樂迷沉浸海島音場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南年度指標性活動「2025漁光島生活節」11日圓滿落幕，活動期間吸引超過12萬人次湧入，創下歷屆新高，由藝術節轉型為生活節後，今年以「生活即藝術」為主軸，串聯音樂祭、森林系市集與自然療癒企劃，打造專屬漁光島的藝文體驗，從青春樂團到親子放空，島上9天熱鬧不斷，最終在母親節週末掀起高潮。

▲2025漁光島生活節圓滿落幕，人氣IP「巷仔Niau」與學童創作旗幟成為登島必拍景點，晚霞下的光岸音樂祭演出，吸引眾多樂迷沉浸海島音場。（記者林東良翻攝，下同）

今年「漁光島生活節」自5月3日至11日舉辦，首度以「生活節」新姿登場，由藝術延伸至日常，結合音樂演出、森林系市集、療癒活動與在地創作，為民眾帶來耳目一新的島嶼感官體驗。活動總人流突破12萬人次，展現台南文化觀光的強大吸引力。

▲2025漁光島生活節圓滿落幕，人氣IP「巷仔Niau」與學童創作旗幟成為登島必拍景點，晚霞下的光岸音樂祭演出，吸引眾多樂迷沉浸海島音場。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，漁光島曾是台南市最被低估的濱海秘境，如今已因市府長年耕耘藝術節、生活節等大型活動，搖身成為全國注目的文化觀光地標。未來將持續與台灣港務公司合作，提升島上交通銜接與基礎設施，邁向自然與人文相容的永續發展之路。

▲2025漁光島生活節圓滿落幕，人氣IP「巷仔Niau」與學童創作旗幟成為登島必拍景點，晚霞下的光岸音樂祭演出，吸引眾多樂迷沉浸海島音場。（記者林東良翻攝，下同）

本屆活動以三大主題：「光岸音樂祭」、「鯤森市集」及「島民市集」串起主軸亮點。音樂祭卡司橫跨獨立與主流，由美秀集團、脆樂團、怕胖團、溫蒂漫步、吳汶芳等11組人氣樂團接力演出，在金色夕陽與海風包圍下營造出沉浸式音場氛圍。

本屆活動以三大主題：「光岸音樂祭」、「鯤森市集」及「島民市集」串起主軸亮點。音樂祭卡司橫跨獨立與主流，由美秀集團、脆樂團、怕胖團、溫蒂漫步、吳汶芳等11組人氣樂團接力演出，在金色夕陽與海風包圍下營造出沉浸式音場氛圍。

▲2025漁光島生活節圓滿落幕，人氣IP「巷仔Niau」與學童創作旗幟成為登島必拍景點，晚霞下的光岸音樂祭演出，吸引眾多樂迷沉浸海島音場。（記者林東良翻攝，下同）

活動高潮落在母親節週末登場的「放空聲活日」，集結森林講唱會、親子療癒課程與林中限定餐宴，呈現「聲音是一座島、放空是一種生活」的島嶼哲學。其中最具人氣的「皇后放空大賽」，由毀容姐妹擔綱主持，參賽者爭奪誰能最「放空」，笑聲不斷、全場零冷場，成為社群討論焦點。

藝術裝置方面，今年也持續深化島嶼感官記憶。人氣IP「巷仔Niau」以10米高大型充氣裝置現身森林步道，搭配《島風喵喵轉》旗幟計畫，由在地億載國小漁光分校學童創作70面藝術旗幟，飄揚於漁光大橋兩側，成為登島最美儀式景觀。孩童為巷仔Niau「洗香香」的畫面，更成為最療癒亮點之一。

▲2025漁光島生活節圓滿落幕，人氣IP「巷仔Niau」與學童創作旗幟成為登島必拍景點，晚霞下的光岸音樂祭演出，吸引眾多樂迷沉浸海島音場。（記者林東良翻攝，下同）

文化局長黃雅玲表示，生活節成功行銷漁光島的地景與文化魅力，感謝策展團隊、志工夥伴、漁光里居民，以及各局處的全力支援，包括警察局、交通局、環保局、農業部林業及自然保育署等單位即時協作，讓活動能在大量人潮中順利進行。也特別感謝台灣港務公司與贊助單位九號萬士達、安平雅樂軒酒店提供資源，讓島嶼生活節更顯溫暖。

文化局表示，「2025漁光島生活節」不僅是一場藝術節慶，更是一次與生活共鳴的島嶼聚會。活動雖告一段落，但島上的故事未完待續，期盼未來持續讓更多民眾在漁光島，看見台南文化的韌性與創意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 1 8188 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍
S媽過母親節「獨缺大S」堅強發聲！　具俊曄暴瘦現身
北市驚見女屍！　已死亡多時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025漁光島生活節熱潮席捲！　9天吸引12萬人登島

山區強降雨致聯外道路多處土石泥流　 奧萬大休園3天搶修

瀕絕漁法再現！金山「蹦火仔」點亮夜空　親睹文化遺產魅力

新北珠蔥媽媽五分地奇蹟　用雙手種出平溪家鄉味道

粽香傳愛10年！新北志工聯手元亨寺　2萬顆素粽暖贈弱勢

白沙屯媽15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

永康男酒駕自撞號誌桿！現場酒測超標　警依公共危險罪嫌送辦

黃偉哲率隊浴佛祈福！　佛光山南台別院為台南注入正能量

洗滌心靈、共造祥和台南　黃偉哲出席安平浴佛典禮與全球同步祈福

花蓮大西瓜行銷列車直航希望廣場　購瓜送刮刮樂抽大獎

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

綠不滿增5天國定假日！ #黃國昌 批：勞工是民進黨可割可棄那塊

【跟教授PK心臟病】從反應慢→抓到訣竅　逆轉變「撲克牌富翁」

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【母親節快樂】暖兒霸氣送花到店裡　媽超震驚卻又裝冷靜

2025漁光島生活節熱潮席捲！　9天吸引12萬人登島

山區強降雨致聯外道路多處土石泥流　 奧萬大休園3天搶修

瀕絕漁法再現！金山「蹦火仔」點亮夜空　親睹文化遺產魅力

新北珠蔥媽媽五分地奇蹟　用雙手種出平溪家鄉味道

粽香傳愛10年！新北志工聯手元亨寺　2萬顆素粽暖贈弱勢

白沙屯媽15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

永康男酒駕自撞號誌桿！現場酒測超標　警依公共危險罪嫌送辦

黃偉哲率隊浴佛祈福！　佛光山南台別院為台南注入正能量

洗滌心靈、共造祥和台南　黃偉哲出席安平浴佛典禮與全球同步祈福

花蓮大西瓜行銷列車直航希望廣場　購瓜送刮刮樂抽大獎

感冒狂咳嗽！高三男學生「左肺突消失」　醫曝原因警告這類人小心

企鵝妹法國街頭遇襲！　副市長震怒要抓、路人趕來用翻譯App道歉

翊頌CP現身《機智住院醫》超甜！李翊晙「登場畫面」太爆笑網狂求第3季

大S曾言「你們都是我的孩子」！Lily約定姨媽天堂見　深夜長文訴思念

2025漁光島生活節熱潮席捲！　9天吸引12萬人登島

《鬼滅之刃 無限城》新畫面偷拍頻傳　官方警告卻遭西方網友吐槽

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

「想做愛」入考題！金門師遭起底　上福建節目：祖地鄉音分外親切

5壽險4月匯損滿江紅　4大金控今開獎挫咧等

男「不碰甜食」仍罹嚴重糖尿病！　只因天天午餐吃一物

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

地方熱門新聞

山區雨致土石泥流　奧萬大休園3天

2025漁光島生活節熱潮席捲！9天吸引12萬人登島

金山「蹦火仔」點亮夜空　親睹文化遺產魅力

新北珠蔥媽媽五分地　種出平溪家鄉味道

新北志工聯手元亨寺　2萬顆素粽暖贈弱勢

白沙屯媽15:45回宮了！萬人伸手高喊：進喔

台南男按摩後「稱沒帶錢」警到場勸說改天付款！

台南酒吧爭風吃醋爆衝突男遭3人圍毆警火速逮3人

亞果遊艇獲選八斗子開發案　打造國際遊艇港

越南員工做12年丟失400萬？雇主驚呆

LIVE／白沙屯媽祖回鑾！　將返抵拱天宮安座了

永康男酒駕自撞號誌桿酒測超標依公共危險罪嫌送辦

台南高職男學生騎電動車上學遭撞亡肇事駕駛駕照早被吊銷

墾丁鬼屋爆勞資糾紛…員工1個月沒休卡到陰

更多熱門

相關新聞

漁光島生活節萌翻！巷仔Niau洗香香迎母親節

漁光島生活節萌翻！巷仔Niau洗香香迎母親節

2025漁光島生活節持續熱鬧進行中，6日由台南市億載國小漁光分校學童，為森林中的巨型巷仔Niau「洗香香」，準備迎接母親節週末療癒盛會，逗趣畫面萌度爆表，吸引不少遊客提前卡位拍照，療癒感十足。

台南漁光島生活節母親節週末帶媽媽來Chill一波！

台南漁光島生活節母親節週末帶媽媽來Chill一波！

漁光島生活節音樂X市集X藝術邀來台南慢活放空

漁光島生活節音樂X市集X藝術邀來台南慢活放空

愛莉莎莎瑜珈課「暴賺千萬」？釣出本尊：沒這麼好賺

愛莉莎莎瑜珈課「暴賺千萬」？釣出本尊：沒這麼好賺

2025漁光島生活節5/3登場！黃偉哲邀民眾登島放空

2025漁光島生活節5/3登場！黃偉哲邀民眾登島放空

關鍵字：

漁光島生活節熱潮

讀者迴響

熱門新聞

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

S媽過母親節「獨缺大S」吐真實心聲！　具俊曄也來了「暴瘦模樣」惹心疼

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

女師出軌學生家長「死魚復活」！傳訊哀求性愛

網紅牙醫「疑歧視言論再被挖」　

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後致歉

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

英郵輪爆船客大亂鬥！特技演員被打死

18歲女遇害遺體待解剖　母哭喊令人鼻酸

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

印軍力「碾壓」巴基斯坦　核武對峙恐怖平衡

本周被詐19億！新手法曝光：出租「1物」就能賺錢

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面