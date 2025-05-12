2025漁光島生活節熱潮席捲！　9天吸引12萬人登島

▲2025漁光島生活節圓滿落幕，人氣IP「巷仔Niau」與學童創作旗幟成為登島必拍景點，晚霞下的光岸音樂祭演出，吸引眾多樂迷沉浸海島音場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南年度指標性活動「2025漁光島生活節」11日圓滿落幕，活動期間吸引超過12萬人次湧入，創下歷屆新高，由藝術節轉型為生活節後，今年以「生活即藝術」為主軸，串聯音樂祭、森林系市集與自然療癒企劃，打造專屬漁光島的藝文體驗，從青春樂團到親子放空，島上9天熱鬧不斷，最終在母親節週末掀起高潮。

今年「漁光島生活節」自5月3日至11日舉辦，首度以「生活節」新姿登場，由藝術延伸至日常，結合音樂演出、森林系市集、療癒活動與在地創作，為民眾帶來耳目一新的島嶼感官體驗。活動總人流突破12萬人次，展現台南文化觀光的強大吸引力。

市長黃偉哲表示，漁光島曾是台南市最被低估的濱海秘境，如今已因市府長年耕耘藝術節、生活節等大型活動，搖身成為全國注目的文化觀光地標。未來將持續與台灣港務公司合作，提升島上交通銜接與基礎設施，邁向自然與人文相容的永續發展之路。

本屆活動以三大主題：「光岸音樂祭」、「鯤森市集」及「島民市集」串起主軸亮點。音樂祭卡司橫跨獨立與主流，由美秀集團、脆樂團、怕胖團、溫蒂漫步、吳汶芳等11組人氣樂團接力演出，在金色夕陽與海風包圍下營造出沉浸式音場氛圍。

本屆活動以三大主題：「光岸音樂祭」、「鯤森市集」及「島民市集」串起主軸亮點。音樂祭卡司橫跨獨立與主流，由美秀集團、脆樂團、怕胖團、溫蒂漫步、吳汶芳等11組人氣樂團接力演出，在金色夕陽與海風包圍下營造出沉浸式音場氛圍。

活動高潮落在母親節週末登場的「放空聲活日」，集結森林講唱會、親子療癒課程與林中限定餐宴，呈現「聲音是一座島、放空是一種生活」的島嶼哲學。其中最具人氣的「皇后放空大賽」，由毀容姐妹擔綱主持，參賽者爭奪誰能最「放空」，笑聲不斷、全場零冷場，成為社群討論焦點。

藝術裝置方面，今年也持續深化島嶼感官記憶。人氣IP「巷仔Niau」以10米高大型充氣裝置現身森林步道，搭配《島風喵喵轉》旗幟計畫，由在地億載國小漁光分校學童創作70面藝術旗幟，飄揚於漁光大橋兩側，成為登島最美儀式景觀。孩童為巷仔Niau「洗香香」的畫面，更成為最療癒亮點之一。

文化局長黃雅玲表示，生活節成功行銷漁光島的地景與文化魅力，感謝策展團隊、志工夥伴、漁光里居民，以及各局處的全力支援，包括警察局、交通局、環保局、農業部林業及自然保育署等單位即時協作，讓活動能在大量人潮中順利進行。也特別感謝台灣港務公司與贊助單位九號萬士達、安平雅樂軒酒店提供資源，讓島嶼生活節更顯溫暖。

文化局表示，「2025漁光島生活節」不僅是一場藝術節慶，更是一次與生活共鳴的島嶼聚會。活動雖告一段落，但島上的故事未完待續，期盼未來持續讓更多民眾在漁光島，看見台南文化的韌性與創意。