粽子媽媽戴蘇錦玉獲選模範母親　感人故事感動眾人

▲屏東市公所10日舉辦「溫馨佳節 琪頌母愛」模範母親表揚 。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

為感念母愛的偉大，屏東市公所今(10)日市公所5樓禮堂隆重舉辦「溫馨佳節 琪頌母愛」模範母親表揚典禮；市長周佳琪親自頒獎給65位模範母親，家屬也到場獻花見證這榮耀的一刻，場面溫馨感人。

屏東市公所模範母親表揚典禮在「霓好樂團」悠揚的琴聲中拉開序幕、樂手以細膩的音色演奏多首經典曲目，並演唱「落雨聲」及「甲你攬牢牢」兩首燴炙人口的歌曲，讓頒獎現場充滿感動溫馨的氛圍；表演嘉賓則是聲樂家張殷齊、他的母親古滿菊今年也榮獲市公所模範母親殊榮，他特別上臺獻唱義大利歌曲「我的太陽」，以深情的歌聲表達對母親的敬愛，令在場觀動容。

今年的模範母親來自各行各業，包含醫師、教師、公務員、護理師、總鋪師、水泥工、理髮師等，無論家庭或職場，她們皆扮演著不可或缺的重要角色，既是家中的支柱，也是社會的貢獻者，令人敬佩。

在頒獎過程中，家屬們特別準備鮮花，獻給這些模範母親，場面既隆重又充滿溫情。家人們在台上與母親合影，眼中閃爍著感激與敬愛的光芒，象徵著家族的情感連結與敬母之心。許多母親在這個動人的時刻紅了眼眶，深感自己的付出得到了最珍貴的回饋。

其中最年長者是95歲的戴蘇錦玉，她出生於物資匱乏的年代，雖然家境艱難，卻始終保持樂觀堅毅的性格。婚後她與丈夫攜手努力，但在48歲時，丈夫因心肌梗塞驟逝，她毅然扛起家庭經濟重擔，販售粽子養育7名子女，使子女們各自有成就，子孫滿堂。她今年同時獲選為屏東縣政府模範母親。

68歲的蘇莠詅醫師，自創中醫診所並擔任院長，教導子女秉持醫德，子女也紛紛投入醫界，服務有口碑，蘇女士說謝謝市公所舉辦模範母親表揚活動，讓媽媽的付出與無私奉獻的精神可以被社會大眾看見，尤其現代女性常常身兼數職，要在事業與家庭取得平衡，真的相當辛苦，她也肯定自己的努力，總算熬出一片天。

市長周佳琪表示：「屏東市公所每年舉辦模範母親表揚典禮，無非是希望讓母愛的光輝被社會看見，今年獲選的模範母親，不論背景如何，都在子女教育與人生處世方面展現非凡智慧與傑出精神，值得社會肯定，市公所期盼透過公開表揚的方式，讓社會看見母愛的偉大，也期盼為社會建立楷模，傳達正向能量。她也向所有辛勤付出的母親致上最深的謝意，並祝福天下的媽媽們佳節愉快。」她特別獻唱一首「奉獻」，傳達每位媽媽對孩子無私奉獻的精神。