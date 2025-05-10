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花蓮韌性！DMAT災難應變模式走上國際舞台　美、日高度重視

▲▼花蓮DMAT派出13人代表團，全面展現花蓮模式的多元實踐與成效。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮DMAT派出13人代表團，全面展現花蓮模式的多元實踐與成效。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

當災難來臨時，時間就是生命。來自台灣東部偏鄉的花蓮，正以創新與行動，讓世界看見真實的災難應變韌性。2025年5月，花蓮縣衛生局參與兩場國際級重要會議，「台美健康與福利政策論壇」與「2025東京WADEM世界災難與緊急醫療年會」，將地方創新的災難醫療模式與智慧科技成果，帶向全球50多國專家面前交流與分享。

2025年5月6日至7日於台北，由衛生福利部舉行的「台美健康與福利政策論壇（Taiwan-U.S. Health and Welfare Policy Symposium）」中，衛生局朱家祥局長受邀擔任回應代表，與來自美國聯邦及各州衛生官員進行深度對話。在以「守護生命與健康：反思災後復原與韌性」為主題的討論中，朱家祥分享花蓮在近年重大災害中的實戰經驗與制度改革，特別介紹花蓮災難醫療救護隊（Hualien DMAT）的發展歷程。

▲▼花蓮DMAT派出13人代表團，全面展現花蓮模式的多元實踐與成效。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

自2018年起，花蓮縣衛生局歷經0206震災後整合公私資源，串聯消防局、慈濟基金會、各急救責任醫院及13鄉鎮衛生所，共同成立跨專業、多層級的DMAT團隊，並於2023年與慈濟醫院AI中心共同研發「iDMAT行動應變系統」，有效解決災難現場資訊混亂與傷患追蹤的痛點，此創意也榮獲政府服務獎。系統已於2024年4月3日的7.4強震實戰中成功運作，提供指揮中心即時決策所需的視覺化資訊，為全國首創整合型災難醫療資訊平台。

在台美論壇中，花蓮模式獲美方代表高度關注，並表示這樣的地方政府自發性創新，是全球公共衛生應對氣候變遷與極端事件的重要借鏡。朱家祥表示：「花蓮曾多次面對地震、颱風、山崩等重大災害，我們在一次次的挑戰中反思、前進，建構出屬於花蓮的災難應變模式。如今，能把這套模式帶上國際舞台，讓世界看見台灣、看見花蓮，是無比的榮耀。」

▲▼花蓮DMAT派出13人代表團，全面展現花蓮模式的多元實踐與成效。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮衛生局朱家祥局長受邀擔任回應代表，與來自美國聯邦及各州衛生官員進行深度對話。

不僅與美國交流，花蓮DMAT團隊更在5月參與於日本東京舉辦的「2025 WADEM國際災難與緊急醫療年會」，這場由全球50多國近千名專家參與的會議，是災難醫學領域最高殿堂之一。今年，花蓮DMAT派出13人代表團，包含衛生局、慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院與東區緊急應變中心成員，共發表7篇海報、2篇口頭論文與2篇table（桌遊）展示，全面展現花蓮模式的多元實踐與成效。

▲▼花蓮DMAT派出13人代表團，全面展現花蓮模式的多元實踐與成效。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

其中，由衛生局發表的「花蓮災難應變模式」海報，以「公私協作整合、iDMAT智慧系統運用」為核心，展現如何在資源有限的偏鄉中打造高效率、高整合的災難應變機制。海報成果顯示，iDMAT系統能在現場即時傳輸傷患資料，協助醫療院所提早準備救治，提升整體救援效率與存活率，獲得大會一致好評，詢問度極高。

朱家祥表示：「從花蓮的地震教訓中，我們不僅走出災後重建，更走進制度創新。這次能與來自世界各地的專家交流，不是炫耀成就，而是一起思考未來如何更好地守護每一條生命。」衛生局未來也將持續推動災難醫療國際交流，並以在地需求為本，不斷優化DMAT團隊訓練、系統運作與科技應用，落實「在災難中學習、在平時中準備」的理念。

在全球極端氣候與突發災害頻繁的今天，花蓮以偏鄉之力，創造堅實的醫療防線，用行動證明：再小的地方，只要有心，也能發出照亮世界的光。
 

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