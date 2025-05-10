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取消罷免吳沛憶行程朱立倫卻偷現身！　遇民眾問：中華民國是中國？

▲▼ 取消罷免吳沛憶行程朱立倫卻偷現身。（圖／國民黨團文傳會提供）

▲取消罷免吳沛憶行程朱立倫卻偷現身。（圖／國民黨團文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫今（10日）原定到東門市場替罷免吳沛憶領銜人李孝亮團隊加油，一同催二階連署書，不過活動前，黨中央以雨勢太大為由，告知媒體活動延期，但沒想到後來朱立倫卻仍現身，讓媒體錯愕。而朱抵達現場時，又有民眾高喊，「中華民國是不是中國？有中國才有中華民國」場面略顯尷尬。

國民黨昨晚發出朱立倫今日行程，上午10時將到台北市東門捷運站2號出口對面大樓，力挺罷免吳沛憶領銜人李孝亮。但今早上午8點48分，媒體群組表示，「今日朱立倫主席公開行程暫時延期，因今早雨勢過大，擔心志工、青年團隊以及各位的出入安全，在與罷免吳沛憶團隊討論後，決定今日連署行程延期，後續確認延期日期，會再與各位報告，謝謝。」

未料，事後媒體發現，朱立倫仍現身活動現場，黨中央事後經媒體詢問後才解釋，「因為雨勢過大，早上臨時延期連署行程，但因現場仍有一些志工到場，主席希望去現場向志工致意，所以自行前往」。

朱立倫抵達活動現場後表示，對於民進黨惡罷，謝謝志工來，對於民進黨惡罷要以罷致罷，對於吳沛憶這樣不為民眾考量的立委，今天還是繼續努力，他非常感謝，今天有大雷雨，希望大家注意安全。

朱立倫也跟現場志工解釋，今天取消行程，是因為雨好大，他是擔心大家安全因為大雷雨，影響大家安全。而過程中，現場有民眾高喊「中華民國是不是中國，有中國才有中華民國」，不過朱立倫未被受到影響。

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