綠營批「還假於民」倉促修法　林佳瑋嗆：執政黨自行棄賽

▲桃園市空服員職業工會前秘書長林佳瑋。（資料照／記者李毓康攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

立法院昨日通過「紀念日及節日實施條例」修法三讀，勞工將增加至少4天的國定假日，然而，民進黨質疑藍白倉促修法，還傳出提議具「多元民主價值的紀念日」卻遭到藍白封殺。對此，桃園市空服員職業工會前秘書長林佳瑋昨（9日）透露，過去民進黨的委員，曾經提出過4個法案版本，但最後全都自行撤案，內政部則零提案，她為此痛批，執政黨自行棄守比賽，事後又喊遺憾。

林佳瑋提及，內政部在「紀念日及節日實施條例」修法三讀後，發佈新聞稿說，很遺憾民主多元價值的紀念日未能入法；綠委吳思瑤則說，民進黨支持勞動節放假及增加年假，但反對倉促立法，強制入法。

此外，林佳瑋點出，網路上還有傳聞說，民進黨提議要增設「白色恐怖紀念日、婚姻平權紀念日、言論自由日」，但都被藍白沒有理由的拋棄了，不過，這是事實嗎？她認為應該要還原事實的經過。

林佳瑋說明，2024年10月23日，內政委員會舉辦「紀念日及節日實施辦法」公聽會，當天，吳思瑤接受媒體訪問的時候說，「乾脆提案一年放假365天」；2025年3月17日，內政委員會第一次排審國定假日法，民進黨立委王美惠撤案。

林佳瑋進一步說明，內政部長劉世芳也曾表示，國定假日要不要恢復所謂7天假，不是一個真正的議題，到了3月22日，民進黨立委許智傑撤案，3月26日，內政委員會第二次排審，3月31日，內政委員會第三次排審，4月2日，民進黨立委伍麗華、陳瑩撤案。「民進黨的委員，曾經提出過四個法案版本，但最後全部都自行撤案了」。

至於，內政部新聞稿裡面提的「多元民主價值的紀念日」，包括，3月23日「總統直選紀念日」、5月19日「白色恐怖記憶日」以及，5月24日「婚姻平權紀念日」，跑去哪了呢？

林佳瑋表示，事實上內政部從頭到尾，根本就沒有提出相對應的法案版本，因為劉世芳自始至終的態度都是「我不會增加國定假日」，網路上傳言，民進黨提議要增設「白色恐怖紀念日、婚姻平權紀念日、言論自由日」卻被封殺，更是子虛烏有。

林佳瑋不禁痛斥，請問民進黨的委員有提出修正草案嗎？有白紙黑字的寫下來過嗎？如果這些法案不曾存在過，又何來被封殺？內政委員會的其他民進黨籍委員，包括張宏陸、蘇巧慧、黃捷、吳琪銘、李柏毅，從來都沒有提過相關法案，自行棄守比賽，卻在事後喊遺憾。