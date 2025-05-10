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世壯運517登場！北市找來李多慧跳主題曲　曝最愛運動是跆拳道

▲▼台北世壯運邀請韓國啦啦隊運動員李多慧推出應援舞。（圖／北市府提供）

▲台北世壯運邀請韓國啦啦隊運動員李多慧推出應援舞。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

2025年世界壯年運動會將在5月17日登場，台北市政府觀光傳播局特別邀來啦啦隊女神李多慧以及沛沛、馬妹、小蛙、柳柳等，與吉祥物壯寶一起跳主題曲「敬夢想」，希望全民跳起來為世壯運應援。李多慧說，她最喜歡的運動是跆拳道，還有全世界的選手都很厲害，「我給你們加油打氣，大家加油吧」。

觀傳局表示，即日起發起「Dance Challenge挑戰賽」，只要拍下〈敬夢想〉舞步挑戰影片，並上傳社群媒體，即可參加抽獎活動，邀請全民應援世壯運，成為選手最佳後盾。活動辦法後續將公布於世壯運官方臉書粉絲專頁。

觀傳局長余祥說，世壯運是一場全民都可參與的運動嘉年華，所有賽事皆免費開放，僅臺北大巨蛋及小巨蛋賽事須提前索票入場，歡迎所有國內外民眾進場觀賽，親身感受國際級賽事的震撼與活力。

觀傳局進一步說，除熱血賽事外，世壯運也推出精彩周邊活動，包括5月10日在松山文創園區開幕的世壯運博覽會，開放免費入場，展出歷屆賽會文物、運動科技、互動體驗、藝術表演及街頭創作，適合親子或與朋友一同參與；5月17日開幕當天，將舉辦「夢想壯年遊」遊行活動，邀請大家踴躍到場，享受開幕典禮與嘉年華歡樂氛圍。

此外，世壯運也設計多款結合在地特色與創意周邊商品，包括抱枕、證件帶、在地文化金屬徽章、平安符、鶯歌青瓷對杯、紀念棒球以及提花毛巾等，無論是收藏或送禮，都極具紀念價值。民眾可前往台北市政府熊讚辦公室、東區快閃店、世壯運博覽會現場等，或到世壯運官方網站選購。

▲▼台北世壯運邀請韓國啦啦隊運動員李多慧推出應援舞。（圖／北市府提供） 

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