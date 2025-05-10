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大陸 大陸焦點 特派現場

通縮持續　陸4月CPI下跌0.1%　PPI下跌2.7%

▲▼中國大陸電動車工廠。（圖／路透社）

▲大陸電動車工廠。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局10日公布4月份CPI和PPI數據，其中，CPI年減0.1%，降幅與上月持平；PPI年減2.7%，降幅較上月擴大0.2%。統計局表示，雖然國際輸入性因素對部分行業價格產生一定下拉影響，但中國經濟基礎穩、韌性強，各項宏觀政策協同發力，高質量發展扎實推進，部分領域價格呈現積極變化。

統計局指出，與上個月相比，大陸CPI由降轉漲，漲幅高於季節性水平0.2個百分點，主要是食品、出行服務回升帶動。食品價格環比上漲0.2%，高於季節性水平1.4個百分點。

飛機票、交通工具租賃費、賓館住宿和旅遊價格分別上漲13.5%、7.3%、4.5%和3.1%，漲幅均高於季節性水平，合計影響CPI環比上漲約0.10個百分點。因國際金價變動，國內金飾品價格上漲10.1%，影響CPI環比上漲約0.06個百分點。

▲▼中國大陸工廠,紡織。（圖／路透社）

與去年同期比較，CPI略有下降，主要受國際油價下行影響。能源價格同比下降4.8%，降幅比上月擴大2.2個百分點。其中汽油價格下降10.4%，影響CPI同比下降約0.38個百分點，是帶動CPI同比下降的主要因素。

統計局提到，PPI與上月相比下降0.4%，主要原因有兩點，一是國際輸入性因素影響國內相關行業價格下行。國際貿易環境變化，部分國際大宗商品價格迅速下行，影響國內相關行業價格下降。

二是國內部分能源價格季節性下降。北方供暖全面結束，煤炭需求進入傳統淡季，煤炭開採和洗選業、煤炭加工價格環比均下降3.3%。新能源發電成本低、替代作用強，加之風力發電出力增加，電力熱力生產和供應業價格環比下降0.3%。

▲▼中國大陸工廠,紡織。（圖／路透社）

統計局強調，中國促消費等宏觀政策加力擴圍，高技術產業加快成長，部分行業需求增加，一些領域價格呈現積極變化。一是部分行業供需關係有所改善，價格降幅收窄。各地基建施工穩步推進、水泥企業錯峰生產執行良好，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格同比降幅比上月分別收窄1.4個和1.0個百分點。

統計局指出，促消費和設備更新等政策繼續顯效，部分消費品和裝備製造產品需求釋放帶動相關行業價格回升。家用洗衣機價格同比降幅比上月收窄0.3個百分點，食品製造業、新能源乘用車價格同比降幅均收窄0.2個百分點；電工機械專用設備製造價格同比降幅收窄0.7個百分點，農林牧漁專用機械製造、金屬加工機械製造價格同比降幅均收窄0.2個百分點。

統計局提到，二是高技術產業發展帶動相關行業價格上漲。新質生產力不斷培育壯大，科技創新和產業創新深度融合，智能製造、高端裝備製造等產業發展帶動相關行業價格同比上漲。可穿戴智能設備製造價格上漲3.0%，飛機製造價格上漲1.3%，微特電機及組件製造價格上漲1.2%，服務器價格上漲1.0%，船舶及相關裝置製造價格上漲0.8%。

統計局還說，中國持續推進貿易多元化，市場擴大帶動部分出口行業價格同比上漲或降幅收窄。集成電路封裝測試系列價格上漲2.7%，半導體器件專用設備製造價格上漲1.0%；拖拉機製造、電子器件製造、紡織服裝服飾業價格降幅比上月分別收窄1.2個、0.7個和0.3個百分點。

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