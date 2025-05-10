快訊／碧潭驚見「1人消失潭中」！警消搜尋未果　上午將二度搜救

▲新北市新店區碧潭發生落水事件。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市新店區碧潭捷運站後方橋下，9日深夜10時51分有民眾發現，水邊躺著疑似一名男性，不久後又漂走，趕緊報警處理。警消獲報趕抵現場，在水邊見到一張悠遊卡、藥物3包、拖鞋一雙，隨即展開搜救，但並未尋獲落水者身影，10日上午9時將再行搜救，至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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