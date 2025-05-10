南電北送不公平！高雄人要「電價正義」拒夏季加價　陳其邁回應了

▲國民黨議員李雅靜認為南電北送不公平。（圖／翻攝高雄市議會YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台電高港超高壓變電所9日12時35分突然發生降壓事故，造成前鎮科技產業園區、楠梓科技產業園區、南科高雄園區及高雄轄區其他供電用戶等電壓驟降，也導致高鐵、高捷、自來水及其他大用戶等廠內設備跳脫。對此，國民黨議員李雅靜質詢時表示，高雄有3座火力發電廠，長期受到汙染影響，希望市長陳其邁可以爭取夏季電價不加價，給高雄人「電價正義」。

李雅靜9日質詢時以「南電北送，高雄人金麥送（不開心）」為題表示，她要為高雄人發聲，因為高雄為全台灣人發電，卻要承受汙染及昂貴的電價。

台電數據指出，台灣火力發電比例為82.1%，其中高雄有興達、南部及大林等3座火力發電廠，燃煤與燃氣裝置容量合計超過6500MW，依據2023年統計，北部用電量高達930億度，但北部發電量僅750億度，因此剩下的200億度電都是靠南電北送支應，而高雄又是供電重鎮。

李雅靜表示，高雄人用健康去幫全台灣發電、點亮台灣的燈火，因此憑什麼電價跟全台灣一樣，「平日電價就算了，我們夏季還要跟著台電的制度加價，我們沒有享受到任何的優惠，也沒有補償」，因此希望市長代表高雄市民向中央爭取全年電價統一，取消夏季加價，「爭取電力的正義，還給高雄市民一個公平的生活條件」。

對此，陳其邁表示，他非常同意李雅靜的想法，認為不該「生雞蛋無，放雞屎的有」，直言各縣市要發展產業，就該自己承擔用電的責任。

陳其邁表示，發電、用電的均衡及公平非常重要，但應該要從電力的結構來著手，「我想，南電北送對高雄人不公平，我的看法跟你一樣」。