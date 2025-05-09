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拉麵名店用餐「碗底撈出螺絲」！學生控老闆態度差　店家回應了

▲▼營養師傳授「吃拉麵不胖秘訣」。（圖／Unsplash）

▲學生到某拉麵名店用餐，在碗底發現螺絲。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

台中市某拉麵店近日發生一起糾紛，有學生到店內用餐，卻在碗裡發現螺絲，上網發文後引起軒然大波。對此，店家連續發布3篇貼文回應，道歉的同時也強調，目前已在詳談和解，希望外界能給點時間。

一名學生日前在網路上指控，他與同學到某拉麵店用餐，期間卻發現湯底藏了一顆螺絲，於是向店家反映，並且求償3,000元，店內主管也答應了這項請求。不過，後續店家老闆出面，先是將賠償金額砍半，並且要求簽署切結書，若是影片外流，2名學生要負營業損失，且學生認為老闆態度不佳，雙方因此談不攏、並未達成和解。

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事件在網路上掀起了不少討論，店家也在臉書上留言致歉，有顧客在店內用餐時，在拉麵碗中發現了手鍋的固定螺絲，讓他們相當重視、同時也深感遺憾。第一時間道歉的同時，也辦理了退款，希望用最大的誠意來彌補他們的疏失。

店家表示，雙方經過溝通後，雖然在和解金額上達成共識，但對網路散布、移除圖片上未能達成共識並和解，他們深感遺憾，也很感謝對方願意花時間與他們溝通。至於在對談的過程中，老闆的說話方式讓對方感到不快，「在此也一併跟您致歉，請見諒。」

▲▼ 男網友因吃拉麵找到未來老婆。（圖／取自unsplash）

▲學生到拉麵名店用餐，碗底撈到螺絲。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

事後店家再度發布貼文，文章中老闆指稱，雙方一度接近達成和解，但對於是否對外散播，無法達成共識，協商最終破局。當晚另一家店發生了竊案，她處理多起事件，導致情緒失當、口吻用詞不佳，若造成對方任何不適，他誠摯道歉。

針對這起事件，也已啟動內部修正，包含餐具全面檢修、更換，強化出餐檢查及異物控管流程，「我們尊重顧客保留紀錄的意願，但也希望不要斷章取義或散播不實片段，如有疑慮，歡迎聯繫我們說明。」不過，店家的說法曝光以後，許多網友仍舊不買單。

對此，店家再度發布新貼文，並稱未來不會再有進一步回應。店家最新的回應中指出，關於「員工賠償金」的方面，調解前與當事同仁討論後，決定以1,500元調解金為起點，並以「同仁必須出資」為由，希望能降低補償金額，爾後由公司吸收，實際上補償金不由同仁負擔。

店家說明，這起事件中，暫時沒有任何員工被懲處。且由於店主本人、公司章都不在現場，便委託幹部代替處理、簽署和解書，「當然這也是思慮不周的部分，請見諒。」

至於說話語氣不當的部分，店家表示，他已在文章、留言中多次道歉，若還無法取得原諒，「代表我做得還不夠，我會繼續努力。」而希望簽署和解書的原因，店家提到，因為覺得需要白紙黑字清楚記錄，「這可能是我對法律理解還不夠，我會再加強。」

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