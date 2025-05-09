OpenAI執行長：生成式AI已超出人類理解　呼籲政府審慎監管

▲OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）於美國時間5月8日出席聽證會。（圖／YouTube@CNBCtelevision）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）於美國時間5月8日出席美國參議院商務、科學與運輸委員會的聽證會，強調生成式人工智慧工具的能力已「遠超人類當前的理解範疇」，呼籲政府採取審慎且漸進的監管策略，以確保美國在AI領域的領先地位。

奧特曼在聽證會中指出，AI技術的發展速度驚人，「這些工具的能力，超出我們目前所能掌握的範圍。」然而，他也強調，透過逐步實驗、風險評估與安全測試，仍可有效管理科技風險。此次聽證會主題為「贏得AI競賽：強化美國在運算與創新方面的能力」，由參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）主持。克魯茲主張對AI採取「輕觸式」監管，避免過度限制創新。他計劃提出立法，建立AI的「監管沙盒」，以促進技術發展。

與會的科技業領袖，包括微軟總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）、AMD執行長蘇姿丰（Lisa Su）和CoreWeave執行長麥可·英特雷特（Michael Intrator），一致認為美國必須加強基礎設施建設，特別是在能源供應和數據中心方面，以應對AI技術對電力和運算資源的巨大需求。

奧特曼特別提到，OpenAI在德州阿比林（Abilene）建設的大型數據中心「星門計畫」（Project Stargate），預計投資高達5000億美元，將成為美國AI基礎設施的重要支柱。此外，他還宣布推出「OpenAI for Countries」計畫，協助其他國家建立自己的AI基礎設施。

在全球競爭方面，與會者普遍擔憂中國在AI領域的快速進展。蘇姿丰指出，儘管美國的AI加速器技術領先，但中國正在迅速追趕。她呼籲政府制定一致且支持創新的政策，以維持美國的領先地位。奧特曼也提到，ChatGPT的每週活躍用戶數自2025年2月以來增長了25%，目前已超過5億人，顯示AI工具在生產力和搜尋方面的影響力日益增強。

然而，奧特曼也警告，若對AI技術實施過度監管，可能會削弱美國的創新能力，讓中國等國家在全球AI競賽中取得優勢。他強調，應該制定明確且一致的規則，協助美國公司創新、建設AI基礎設施，並在全球市場上競爭。此次聽證會顯示，美國政府和科技業界正積極尋求在AI領域的領導地位，並致力於在創新與監管之間取得平衡，以確保AI技術的發展符合民主價值觀，並造福全人類。