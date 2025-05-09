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日籍女旅客飯店外出散步迷路　旅遊團秒增「派出所」景點

▲▼1名日籍婦人早起散步竟迷路，旅遊團只好整車開過去接人。（圖／警方提供，下同）

▲▼1名日籍婦人早起散步竟迷路，旅遊團只好整車開過去接人。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

1名日籍觀光客中村女士日前清晨走出飯店散步，不料竟迷了路，眼見集合時間已到，情急之下只好走進派出所求助，中村和員警因語言隔閡無法溝通，還好員警透過手機所拍的照片，認出飯店名稱，經電話連繫，在飯店大廳等待的團員們這才鬆了一口氣，旅遊行程馬上增加「派出所」，整車開過去接人。

台中市警察局第三分局立德派出所警員謝昊哲，日前上午9點多值班時，日籍婦人突然入內求助，她以日語夾雜少許英文，比手畫腳試圖表達內心的焦急，讓謝員看得一頭霧水，所幸透過手機翻譯輔助，終於釐清婦人面臨的困境。

▲▼1名日籍婦人早起散步竟迷路，旅遊團只好整車開過去接人。（圖／警方提供，下同）

原來中村女士前一天抵達台中旅遊，因為起得較早，便外出散步閒逛，不料卻迷路了，她想不起入住飯店的名稱，打給導遊也始終無人接聽，幸好謝員在她手機內的旅遊相片中，發現一張前一晚在飯店門口前所拍的照片，從飯店外觀特徵，順利查出入住的飯店。

警方立即聯繫該飯店，果然有日本旅行團投宿，團員們正在大廳集合，導遊得知中村女士竟然身在派出所，這才恍然大悟，立刻驅車前往接人，中村女士聽聞後如釋重負，由衷感謝警方的熱心協助，讓她能順利持續接下來的旅程。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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