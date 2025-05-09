全台13家農漁會合資　首家專辦農村遊程旅行社成立

▲全台13家農漁會合資成立專辦農村遊程的旅行社。（圖／台灣農創興業公司提供）

記者鄧木卿／台中報導

全台13家農漁會成立的台灣農創興業公司今（9）天召開股東大會，會中一致決議通過成立「農創家旅行社」，該旅行社結合食農教育、農村景點、農村體驗與農特產品，不但是全台最懂農業與農村的深度旅遊品牌，更為農村創生與產地經濟注入新動能。

農村旅遊近年來深受國人喜愛，但最懂農漁業的各地農漁會卻無法安排旅遊行程，原因就在於發展觀光條例26、27條的限制，非旅行社不得從事旅遊實際業務，因此，台灣農創興業公司決定成立「農創家旅行社」。

台灣農創興業公司黃景建董事長表示，農創家旅行社的成立，是農創興業由農業品牌發展走向產業整合的重要一步。透過與13家農漁會股東緊密合作，把最有故事的農村帶給全台消費者，打造一條從產地到人心的旅遊路線，讓旅遊也能成為農業永續的助力。

農創家旅行社以「農村體驗」、「食農教育」、「地產地銷」三大核心價值為導向，推出全台唯一結合農漁會場域、農創家超市聯盟通路與金牌農村景點的專屬路線。旅程內容涵蓋各地農漁會特色景點導覽、農民親自授課的食農教育體驗，以及到訪農創家超市聯盟門市選購在地伴手禮，為旅客留下不一樣的農業旅遊回憶。

農創家旅行社由霧峰區農會、大里區農會、清水區農會、大雅區農會、大安區農會、龍井區農會、大肚區農會、沙鹿區農會、神岡區農會、豐原區農會、烏日區農會、彰化區漁會和花蓮壽豐鄉農會合資成立，農業部農村發展及水土保持署台中分署分署長陳榮俊亦出席致詞，大大肯定農村體驗活動對地方創生與農村轉型的助益。