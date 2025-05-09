國民黨青年出身！基隆市府發言人呂謦煒接掌民政處

▲31歲發言人呂謦煒升任基隆民政處長，謝國樑期許注入新活力。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

母親節將至，基隆市政府舉辦慶祝活動，市長謝國樑在會場向所有無私奉獻的母親們，致上最誠摯的敬意。同時，他也在活動現場向媒體、出席的貴賓及市民朋友宣布，新任民政處長將由市府發言人呂謦煒接任。期許他以豐富的從政經驗與市政歷練，為基隆地方治理注入新氣象，帶動基層行政持續蛻變與創新。

現年31歲（1994年）的呂謦煒，原任基隆市政府發言人，畢業於國立臺灣大學國家發展研究所碩士班及政治學系學士班，具備豐富的從政經歷。他於2016年當選國民黨青年團第11屆總團長，並獲任中央常務委員，亦曾擔任高雄市長競選發言人及國民黨文傳會副發言人等職務，展現出優異的公共事務處理能力。

謝國樑期勉呂謦煒處長，能以過往累積的豐富經驗，為基隆市基層治理注入嶄新活力，帶動地方發展。他表示，呂謦煒自進入市政體系以來，即全程參與各項市政活動，處理大量重大議題，展現出優異的行政能力與政策判斷力。

謝國樑強調，呂謦煒具備處理大型公共事務的學養與歷練，是目前最適合擔任民政處長的人選。他也期許現有民政體系團隊，能儘速與新任處長展開業務對接與合作，共同以更高的視野，掌握基隆地方生態，推動城市持續進步。