以為自己叫「小愛同學」　小嬰兒聽到呼喚秒回應超Q

記者陳冠宇／綜合報導

山東一對父母近日發現，家中5個月大的寶寶對智慧音箱的喚醒詞「小愛同學」產生了特殊反應。由於他們長期使用小愛音箱播放兒歌和故事，寶寶竟將這一指令誤認為是自己的名字，而對父母呼喚本名就沒什麼反應。

陸媒《快科技》報導，據這位孩子的母親描述，家中智慧音箱長期處於待機狀態，父母經常通過「小愛同學」的指令來播放哄睡音樂和早教（早期教育）故事。

在持續高頻率的語音刺激下，寶寶逐漸對這一特定詞彙產生「制約反應」。影片顯示，每當聽到「小愛同學」的呼喚，寶寶會立即轉頭尋找聲音來源，並揮舞小手發出咿呀聲回應，甚至在沒有被呼喚時，也會主動發出聲音回應。

2023年也有類似案例，當時在雲南昆明，一名8個月大的小寶寶以為自己叫「小愛同學」，於爸爸呼喚時秒做出回應。孩子媽媽就說，以後還是要讓孩子加強認識自己的名字。

報導引述兒童發展專家對此現象進行解讀，0至1歲嬰幼兒正處於語言敏感期，這個階段的孩子對高頻率重複的語音刺激，具有極強的模仿和記憶能力。

雖然將智慧設備喚醒詞誤認為名字的情況較為特殊，但這一現象展現了嬰幼兒早期語言學習過程中的認知發展規律。專家建議，父母在利用智慧設備進行早教時，應注意保持與孩子的面對面語言交流，以促進正常的語言認知發展。

▼搭載「小愛同學」的小米AI音箱。（圖／ETtoday資料照）