每日阻擋數億詐騙連結　Google導入Gemini nano擴大防護能力

▲Google將Gemini Nano模型導入Chrome瀏覽器，提升AI防詐即時性 。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google今（9日）宣布其AI技術已在對抗網路詐騙方面取得顯著成果，特別是在搜尋引擎與Chrome瀏覽器中，能有效攔阻冒充航空公司客服等詐騙行為，每日攔截數億筆惡意內容。Google強調，這些進展將大幅提升使用者的網路安全防護，未來還將擴大部署更多 AI 功能。

Google表示，透過新一代AI模型部署在搜尋系統中，能夠有效識別假冒客服網站與釣魚內容。以近年常見的「航空公司客服詐騙」為例，AI模型已成功降低相關詐騙出現在搜尋結果中的比例高達80%。此外，Google透過與航空業者緊密合作，建立網站驗證流程，並直接在搜尋結果頁面中標示「官方客服資訊」，協助用戶避開偽冒網頁。

Google在Chrome瀏覽器中導入「增強保護模式」，並進一步加入「Gemini Nano」大型語言模型（LLM），這是一種可在裝置端即時運作的AI技術，能辨識從未見過的新型詐騙頁面。Android系統方面，Google新增的AI模型能在Chrome瀏覽器中主動示警，辨識來自惡意網站的推播通知，同時提供使用者一鍵取消訂閱與檢視通知來源的功能。

Google亦針對日益猖獗的電話與簡訊詐騙，強化了Google Messages與Phone by Google兩款應用程式。這些更新使AI能在本地裝置上即時辨識詐騙語意，減少假冒機構名義的通訊詐騙行為。

Google安全部門副總裁Jen Fitzpatrick表示，「網路詐騙持續演進，我們將持續投資先進AI技術來保護全球用戶。」她強調，AI不僅能識別既有的詐騙模式，還能即時學習與偵測新型詐騙手法，是打造「預防性資安」的關鍵工具。