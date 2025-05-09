聯手明仁會暴力討債　調查官20萬交保

▲調查官余正煌涉嫌為了追討投資債務洩漏個人資料，先前已被檢察官諭令交保50萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、葉國吏／台北報導

調查局調查官余正煌，為追討款項，透過警方查詢個資，並委託竹聯幫明仁會成員傅丞胤出面押走債務人陳柏銓。台北地檢署昨約談余正煌等6人，檢察官陳雅詩複訊後，依恐嚇罪裁定余正煌20萬元交保。

同案中，國防部軍情局軍官侯俊榮交保15萬元，嘉義市警偵查佐林良樺因洩漏個資交保10萬元，竹聯幫南堂大哥陳誌全交保20萬元，而傅丞胤則以50萬元交保，並被限制出境、出海與住居。另涉案警員謝凱丞訊後請回。

案件源自2018年，前證券營業員陳柏銓以「可轉換公司債」為名吸引投資，聲稱閉鎖期過後可保證本金歸還，並提供15%的月息報酬。侯俊榮聽信此說，轉告學妹范綾玉，范綾玉再通知其男友余正煌。余正煌隨後邀集竹聯幫成員陳誌全共同投資，但陳柏銓的承諾被證明為吸金詐騙，總金額高達7000多萬元，導致多名投資人損失慘重。

不甘虧損的余正煌等人開始展開追討行動，2021年間余正煌利用調查局系統查詢陳柏銓個資，並委託陳誌全出面討債。因進展有限，余正煌再找警方友人林良樺和謝凱丞查詢更詳細的個資。確認行蹤後，余正煌委託明仁會要角傅丞胤出面，將陳柏銓押至台北市竹聯幫堂口進行拘禁與毆打，迫使其湊出上百萬元清償。

今年2月，檢調已針對余正煌濫用職權查詢個資展開搜索，當時余正煌以違反個資法交保50萬元，侯俊榮及其妻顏敏蕙各交保10萬元，陳誌全交保30萬元。專案小組透過手機鑑識，發現余正煌等人另涉暴力討債，檢調昨發動第二波搜索，調查案外案。