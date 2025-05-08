三箭齊發接軌國際！奇美醫療攜手台灣禮來啟動精準醫療策略聯盟

▲奇美醫療體系與台灣禮來簽署策略聯盟合作備忘錄，啟動精準醫療三箭策略，擴大全台臨床試驗規模。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫療體系攜手國際藥廠台灣禮來，8日簽署臨床試驗策略聯盟合作備忘錄，聚焦「基因定序」、「預防醫學」及「分散式臨床試驗（DCT）」3大核心，啟動精準醫療升級工程，合作橫跨永康、柳營與佳里3大院區，結合AI與數據資料庫，推動臨床試驗數位化轉型，強化南台灣精準醫療量能搶攻全球新藥研發新契機。

本次合作由台灣禮來總經理賴柔彣與奇美醫療體系三位院長林宏榮（永康奇美）、黃順賢（柳營奇美）、周偉倪（佳里奇美）共同簽署。透過奇美醫院精準醫學實驗室與中央醫學平台，結合次世代基因定序技術，將癌症等重大疾病檢測流程由本地完成，不須送檢國外，不僅提高檢測完成率至99.4％、報告時間壓縮至一週內，更強化臨床病人招募與早期轉介機制，有效提升臨床數據多元性與健康平權。

奇美醫院院長林宏榮表示，雙方合作以病人為核心，導入AI、大數據、物聯網等技術，擴大分散式臨床試驗規模，讓受試者在家即可完成資料回傳與部分診療流程。結合穿戴裝置、電子同意書與遠距會診，提升研究參與便利性與效率，未來更將應用於腫瘤、自體免疫、心血管代謝與失智症等慢性病研究，深化從「治療」走向「預防」的整體醫療藍圖。

柳營奇美醫院臨床試驗中心深耕逾20年，院長黃順賢指出，該中心已成功執行涵蓋癌症、心血管、腎臟等領域多項研究計畫，並取得國際認證。此次與台灣禮來合作，不僅接軌全球臨床規範，更讓柳營與南台灣在地資源鏈結國際藥廠，成為全球新藥研發的重要夥伴。

台灣禮來總經理賴柔彣則強調，本次策略聯盟是將科學創新實際落地的重要里程碑。未來將持續以社區為核心擴展研究服務，推動臨床試驗數位轉型，將國際級藥品研發能力紮根台灣，造福更多病患與基層醫療工作者。