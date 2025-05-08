19歲妹流淚照太美...遭盜圖「代言高潮針」！她崩潰：被視覺強暴

▲19歲女子2年多前分享一張哭泣的自拍照，沒想到竟衍生出諸多困擾。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

太漂亮也可能帶來麻煩！大陸黑龍江哈爾濱有一名暱稱「小梁大王」的19歲梁姓女子，她2年多前在社群上傳流淚美照，竟遭各種色情網站盜用，甚至有壯陽藥業者把她的照片當廣告。梁女稱嘗試檢舉過卻無效，已遭全網「視姦」2年左右，最近又變「高潮針」宣傳照，讓她非常崩潰。

根據陸媒《四川觀察》報導，來自哈爾濱的19歲梁姓女子2年前看小說《見春天》感動到掉下眼淚，自拍流淚照並分享到網上抒發心情，沒想到卻成了她惡夢的開始。梁女的流淚照太美，很快遭色情網站盜用，還有壯陽藥業者把她照片當廣告封面，甚至還被印上「高潮針」等壯陽藥品的廣告文案。

梁女起初對盜照事件不知情，直到某天朋友傳照片給她，才知道自己照片變成壯陽藥廣告的配圖，上面還寫著露骨的廣告詞，之後連老師、同學和親友都看過這類廣告或文案，甚至廣告多到她已遭很多不知情的人指指點點，把她當作「賣壯陽藥的女孩」。

在2年時間來梁女的照片反覆被色情網站和不肖業者使用，近期梁女在微博發文指出，自己看著那些噁心的廣告文案印在自己臉上，她卻不知道該找誰，「不知道怎麽才能讓那些黃色網站把照片下架，我感覺我很無辜。」梁女也說，近期又被代言「高潮針」，但她根本不知道那是什麽，她更沒穿裸露不雅的衣服或擺出搔首弄姿的樣子，不懂為何自己只有19歲，照片卻要遭無數人「視覺強姦」。

梁女說自己有申訴希望照片下架，平台卻要她先達到1萬粉絲才能申請保護，申訴無效也讓她這2年生活大受影響，受訪時她一度哽咽，看到一些網友噁心的留言和莫名的指責，根本是宣揚「受害者有罪論」，她希望大家都能夠善良一點，因為那張流淚照只是普通到不行的照片。

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