基隆捷運邁大步！謝國樑率議員團實地考察新北環狀線　加速建設腳步

▲新北捷運局與基隆市府進行交流簡報，雙方針對捷運系統與策略展開深入討論。（圖／基隆市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

基隆市推動捷運建設再跨出關鍵一步！基隆市長謝國樑今（8）日率領基隆市議會楊秀玉副議長等14位議員，實地參訪新北捷運環狀線南機廠與秀朗橋站開發案，除聽取新北市捷運局與捷運公司簡報外，也實地造訪十四張機廠及體驗搭乘環狀線車廂，為未來基隆捷運的規劃進行實務觀摩與學習。

▲基隆市長謝國樑率副議長楊秀玉及14位議員，實地參訪新北捷運環狀線南機廠，了解車輛維修與營運管理機制。

謝國樑特別感謝新北捷運局與新北捷運公司的熱情解說，讓全體基隆市議會與市府團隊深入淺出明瞭新北環狀線的年運量、車輛維修與營運維管機制及汐東捷運的車廂設計，並實地參觀秀朗橋站聯開大樓，該聯開案成功結合捷運車站與商辦大樓，並提供相關公共設施空間，已成為捷運聯合開發的典範。

▲參訪團實地搭乘環狀線車廂，體驗中運量捷運系統運行，作為基隆捷運建設的重要參考依據。

謝國樑表示，基隆捷運採用與新北環狀線相同的中運量系統，高架設計與都市道路並行，建設條件相似，這次特別安排府會聯袂參訪，就是希望讓政策與民意代表能在第一線深度了解中運量捷運的系統規劃、車廂設計與聯合開發模式。藉由與新北的經驗交流，有助於基隆市在捷運建設過程中縮短試錯期，加快決策效率。

此次參訪地點秀朗橋站，是新北捷運聯合開發的成功案例，不僅整合商辦空間，亦納入公共設施，成為「捷運＋城市更新」的示範據點。謝國樑強調，基隆捷運的推動，絕非單一工程，而是一項牽動都市發展、區域合作與產業升級的長期戰略。他也提到，「基隆要前進，絕對不能單打獨鬥，未來將持續與新北市緊密互動，從交通系統到城市治理，深化合作。」

▲謝國樑一行人參觀秀朗橋站聯合開發案，了解捷運結合商辦與公共設施的整合模式。

基隆市政府秘書長方定安補充指出，基隆未來的捷運開發策略，將參考新北等直轄市的執行經驗，並結合在地條件與地形限制，訂出專屬的發展路線與場站設計，此次實地搭乘中運量環狀線，更讓團隊對車站設計與周邊開發有具體借鏡。

新北捷運局長李政安則分享，自2018年以來，新北市已完成環狀線、淡海輕軌與安坑輕軌，新增26公里、26座車站，新北環狀線與基隆捷運同為中運量捷運系統，路線串穿新北人口稠密區，包括新店、中和、板橋及新莊，每日平均運量5.7萬人次，平均每月總運量約171萬人次，這些實際數據與營運模式，將是基隆捷運推動過程中最重要的參考依據。

▲謝國樑表示，基隆將借鏡新北經驗，加速捷運推動腳步，並強調城市間合作是區域發展關鍵。

新北捷運公司董事長林祐賢也指出，這次新北與基隆一同交流，是捷運建設跨城市合作的良好起點，希望未來基隆捷運站興建過程中，不僅能有更廣泛的議題心得交換，更能加深彼此的合作及順遂建設的推動，完工通車後更能提升日常交通的便利性，帶動周遭產業發展，並成為整個城市風貌翻轉的關鍵，讓基隆、新北共好，也期待未來持續藉著基隆捷運，帶動北台灣發展。

