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「辦公室輪流請奶茶 窒息」　衝中國熱搜話題第一

「辦公室輪流請奶茶，窒息」話題也衝上中國微博熱搜第一，獲得不少中國網友的共鳴；示意圖，與當事無關。（Pixabay／Image by อามคุง）

▲「辦公室輪流請奶茶，窒息」話題也衝上中國微博熱搜第一，獲得不少中國網友的共鳴。（示意圖，與當事無關。Pixabay／Image by อามคุง）

圖文／鏡週刊

手搖飲料在全球颳起熱潮，不少上班族不時就會想來一杯，不過衍生出的輪流請客，則讓人喊窒息，「辦公室輪流請奶茶，窒息」話題也衝上中國微博熱搜第一，獲得不少中國網友的共鳴，直呼「不喝怕不合群，喝多錢包又遭罪」「放過我的錢包吧」。

1名中國女網友在影片一開始就直言「我感覺我要活不下去了！」透露她所在的部門共有6人，卻必須輪流請喝奶茶（中國網路泛稱的奶茶，為台灣的手搖飲料），她自認為並非錙銖必較，但「關鍵在於我現在真的沒有什麼錢」，尤其日前因上班摸魚遭老闆扣500元人民幣（約新台幣2,094元），加上若輪流請客，1個月也得請個4次、相當於400元人民幣（約新台幣1,675元）。

中國一名女網友抱怨職場「奶茶文化」。（翻攝自微博）

▲中國一名女網友抱怨職場「奶茶文化」。（圖／翻攝自微博）

該名女網友直呼「我覺得400多塊，對於我來說，真的就是一筆巨款了，要是我不買的話，可能同事又會說閒話，所以我想問問大家，有沒有什麼比較好的建議呢？」該篇貼文除了備註「辦公室輪流請奶茶，窒息」的TAG，也直言「救命！辦公室輪流請奶茶好窒息，工資沒漲，奶茶錢倒蹭蹭加。不喝怕不合群，喝多錢包又遭罪，這輪流制是甜蜜負擔，還是職場隱形KPI？」

「辦公室輪流請奶茶，窒息」引發中國上班族共鳴。（翻攝自微博）

▲「辦公室輪流請奶茶，窒息」引發中國上班族共鳴。（圖／翻攝自微博）

該篇貼文迅速引發中國上班族共鳴，也讓「辦公室輪流請奶茶，窒息」的話題今（8日）中午悄悄爬上微博熱搜第一，其他人紛紛回應「別人請的時候你別拿別喝，你也就不用請。你不能別人請你都喝了，要你請了又不想請。就當辦公室活動，你可以不參加的」「不想喝奶茶還要被迫請，真的很讓人無奈」「名義上是同事分享，實則像『強制消費』，工資沒漲奶茶開銷先漲了」。

網友使用「辦公室輪流請奶茶，窒息」的話題熱烈討論。（翻攝自微博）

▲網友使用「辦公室輪流請奶茶，窒息」的話題熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

不少中國人也利用該TAG分享自己的經歷，「不容易！辦公室奶茶文化，真是讓人難以理解。有時候不輪流請，感覺都有點不合群。」「職場很多慣例其實都是服從性測試，不服從也不會把你怎麼樣。」「真的很窒息，尤其是剛實習的大學生，本來就沒啥錢，他們都請的星巴克喜茶啥的，輪到自己請他們喝蜜雪冰城，還得被他們陰陽，所以到底怎麼才能拒絕社交性奶茶啊。」

網友使用「辦公室輪流請奶茶，窒息」的話題熱烈討論。（翻攝自微博）

▲網友使用「辦公室輪流請奶茶，窒息」的話題熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

「到底誰發明的這種奶茶文化啊，不請被孤立，請吧一個月幾次薪水都沒剩多少了」「一個月3、4千的薪水不配玩這種，一個月3、4萬的薪水沒時間玩這種，所以多少錢的人才來搞這種弱智文化」「牛馬本來就錢，還搞這種」「薪水不漲，倒是要為『人情』倒貼錢，這班真是越來越多規矩了」，不少人紛紛建議遇到這種不合理的情況要勇於拒絕，更提供婉拒說法，諸如在減肥、飲食控制等。


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