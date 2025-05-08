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OpenAI重磅人事異動　Instacart執行長Fidji Simo加入掌管應用業務

▲OpenAI。（圖／OpenAI）

▲Instacart執行長轉戰OpenAI，西莫將掌管應用事業部。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導
OpenAI今（8 日）宣布，現任Instacart執行長暨董事會主席菲姬·西莫（Fidji Simo）將加入OpenAI，擔任新設立的「應用事業部執行長（CEO of Applications）」一職。西莫預計將在未來數月內從Instacart逐步卸任，並於今年稍晚正式加入OpenAI團隊。

奧特曼在X平台上發文表示，「非常興奮西莫將加入OpenAI，擔任應用事業部執行長。這項新配置將使我能更專注於研究、運算和安全領域，這些對於我們邁向超級智慧至關重要。」他補充道，「菲姬是位出色的領導者，我們過去一年在OpenAI董事會共事時，她對使命的承諾令人印象深刻。我無法想像有比她更適合的人選來協助我們實現10倍甚至100倍的成長。」

西莫在科技業界擁有豐富經驗，曾在Facebook擔任應用程式負責人，領導News Feed、影片、Marketplace等產品的開發。2021年，她接任Instacart執行長，並於2023年引導公司成功上市。此外，她還共同創辦了Metrodora醫療研究機構，致力於神經免疫疾病的研究與治療。

對於加入OpenAI，西莫表示，「在這個關鍵時刻加入OpenAI，是一項難得的榮幸與責任。這個組織有潛力以前所未有的速度加速人類潛能，我致力於將這些應用導向公共利益。」西莫自2024年3月起擔任OpenAI董事會成員，與其他成員共同參與公司治理。她的領導將有助於OpenAI在邁向超級智慧（superintelligence）的道路上，確保技術發展與公共利益保持一致。

西莫的加入，標誌著OpenAI在組織發展與產品推動上的進一步調整。隨著應用部門獨立設職、明確分工，公司在面對研究深化與產品落地兩大任務時，將能更有效分配資源與管理焦點。未來將如何平衡商業化需求與公司長期使命，將成為外界觀察的焦點之一。

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