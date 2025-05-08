橋檢破獲喪屍菸彈大型製毒工廠　1千多萬毒品宛如百貨商店

▲▼橋頭地檢署破獲大型製毒工廠，現場宛如毒品百貨商店。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄橋頭地檢署聯手警政、海巡及調查等多個司法警察單位，成功破獲一座位於高雄市路竹區的地下製毒工廠，現場查獲大量毒品及製毒設備，種類繁多、數量驚人，堪稱「毒品百貨公司」，市值初估高達1000多萬元。

橋頭地檢署接獲情資，指出該處疑為多種類毒品製造基地，張春暉檢察長高度重視，立即指派施家榮主任檢察官及吳正中檢察官，會同海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化縣警局員林分局組成專案小組展開追查。經多日布線蒐證後，5月5日檢警持搜索票進入現場，一舉破獲製毒據點。

這次行動共起出第一級毒品海洛因68公克、第二級毒品安非他命逾2.2公斤、大麻12公克、俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯菸油及菸彈共5公斤以上，另有第三級毒品愷他命、卡西酮、一粒眠等，還包括毒品咖啡包57包。此外，現場還查扣製毒所用器材如針筒、調配容器、電子秤、加熱器具，以及可疑模擬槍械與現金18萬餘元。

檢方指出，依托咪酯自2024年11月列為第二級毒品，該物質施用後會導致意識混亂、失去行為控制、肢體僵硬如殭屍，俗稱「喪屍菸彈」，對公共安全影響極大，近期更引發員警殉職的不幸事件，社會各界高度關注。

嫌犯陳姓男子當場被捕，檢察官訊後認其涉有製毒重大嫌疑，並具羈押必要，已向法院聲請羈押並獲准。