　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

橋檢破獲喪屍菸彈大型製毒工廠　1千多萬毒品宛如百貨商店

▲▼橋檢毒品 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼橋頭地檢署破獲大型製毒工廠，現場宛如毒品百貨商店。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄橋頭地檢署聯手警政、海巡及調查等多個司法警察單位，成功破獲一座位於高雄市路竹區的地下製毒工廠，現場查獲大量毒品及製毒設備，種類繁多、數量驚人，堪稱「毒品百貨公司」，市值初估高達1000多萬元。

▲▼橋檢毒品 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

橋頭地檢署接獲情資，指出該處疑為多種類毒品製造基地，張春暉檢察長高度重視，立即指派施家榮主任檢察官及吳正中檢察官，會同海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化縣警局員林分局組成專案小組展開追查。經多日布線蒐證後，5月5日檢警持搜索票進入現場，一舉破獲製毒據點。

這次行動共起出第一級毒品海洛因68公克、第二級毒品安非他命逾2.2公斤、大麻12公克、俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯菸油及菸彈共5公斤以上，另有第三級毒品愷他命、卡西酮、一粒眠等，還包括毒品咖啡包57包。此外，現場還查扣製毒所用器材如針筒、調配容器、電子秤、加熱器具，以及可疑模擬槍械與現金18萬餘元。

▲▼橋檢毒品 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，依托咪酯自2024年11月列為第二級毒品，該物質施用後會導致意識混亂、失去行為控制、肢體僵硬如殭屍，俗稱「喪屍菸彈」，對公共安全影響極大，近期更引發員警殉職的不幸事件，社會各界高度關注。

嫌犯陳姓男子當場被捕，檢察官訊後認其涉有製毒重大嫌疑，並具羈押必要，已向法院聲請羈押並獲准。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
許瑋甯爆懷孕4月「神隱2天首露面」！40歲絕美狀態曝
朱亞虎作證爆嗆「只是穿針引線的人」　沈慶京下命令我不得不做
快訊／電車線掉落　普悠瑪號卡半途
國旅觀光低迷！　恆春知名火鍋店熄燈
國民黨中央下達罷綠令　黨工「1份3元」狂抄連署
400萬忘了帶下車！　今晚將現身點交領回

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

粉紅超跑停正德高中！許效舜、威廉現身緊跟　喊：走到走不動為止

白沙屯媽回鑾下午進入台中　烏日警預判「可能走台1線」機動交管

國道會車糾紛前車竟拿雷射筆照後車！最重罰3萬6+吊牌半年

朱亞虎作證爆嗆「只是穿針引線的人」　沈慶京下命令我不得不做

不滿鄰居架攝影機顧魚池　前警政署長女兒提告妨害秘密

國民黨中央電話下達罷綠令　南市黨部總動員「1份3元」狂抄連署

5人組「台灣自治政府」假冒律師　騙他當公民減稅全被起訴

越南籍石材商搭台鐵忘帶400萬下車　今晚將現身新營站點交領回

屏東男撿到AirPods放機車置物箱　辯「不知價值未送警」下場曝

18:00到22:00行人最常被撞　台中546處閃光號誌改為紅黃綠三色

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

粉紅超跑停正德高中！許效舜、威廉現身緊跟　喊：走到走不動為止

白沙屯媽回鑾下午進入台中　烏日警預判「可能走台1線」機動交管

國道會車糾紛前車竟拿雷射筆照後車！最重罰3萬6+吊牌半年

朱亞虎作證爆嗆「只是穿針引線的人」　沈慶京下命令我不得不做

不滿鄰居架攝影機顧魚池　前警政署長女兒提告妨害秘密

國民黨中央電話下達罷綠令　南市黨部總動員「1份3元」狂抄連署

5人組「台灣自治政府」假冒律師　騙他當公民減稅全被起訴

越南籍石材商搭台鐵忘帶400萬下車　今晚將現身新營站點交領回

屏東男撿到AirPods放機車置物箱　辯「不知價值未送警」下場曝

18:00到22:00行人最常被撞　台中546處閃光號誌改為紅黃綠三色

研華4月營收61.43億元　年增28.97%

粉紅超跑停正德高中！許效舜、威廉現身緊跟　喊：走到走不動為止

白沙屯媽回鑾下午進入台中　烏日警預判「可能走台1線」機動交管

威力彩衝4.9億！「3星座」偏財運超旺　下注幸運色一次看

快訊／熱飆37.1度　3縣市「高溫警示」

台灣Skoda「三款熱門車系」推優惠！全標配9氣囊、Level 2輔助系統

【廣編】啦啦隊女神邊荷律來臺路跑初體驗！臺北舒跑杯兩萬人一起健康開跑！

白沙屯媽2年前托夢老闆援助　母揹腦麻兒再鑽轎腳跪地淚謝

正德海運首季EPS0.28元　今年兩艘節能新船估獲利逐季增

《世紀帝國2》三國DLC上線！新增五文明、評價「褒貶不一」

「跳舞」防失智最有效！　陳亮恭：只做有氧運動不會長肌肉

社會熱門新聞

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

東華大學教授性侵女老師　譏諷：妳怎麼像死魚

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

聯結車輾斃男騎士　20人目睹驚悚瞬間

畸形戀女主供奉九尾狐招桃花　聯手客兄領殘障夫補助

即／畸形戀命案女主角判12年！前男友判10年半

獨／47萬勞力士包膜遭換假　苦主直播正妹曝真相

嫁醫師卻隱瞞切除子宮　法院認騙婚判賠

畸形戀命案檢引「台南Josh事件」求處11年半

僧帽水母現蹤新月沙灣　竹北市公所急提醒

幽靈連署全台首件偵結！國民黨台南市黨部11人起訴

更多熱門

相關新聞

「5毒喪屍」逆撞康橋車隊　嗎啡超標1106倍求刑10年

「5毒喪屍」逆撞康橋車隊　嗎啡超標1106倍求刑10年

彰化縣埤頭鄉4月22日發生一起震驚社會的毒駕事故。蕭姓男子在混合施用海洛英、安非他命及喪師菸彈等毒品後駕車失控，高速逆向衝撞康橋國際學校自行車隊，造成7名學生輕重傷。經檢警迅速偵辦，蕭男尿檢驗出毒品反應，其中嗎啡超標1106倍，供出毒品來源陳姓藥頭，檢方將2人分別求刑10年、12年。

康橋車隊遭毒駕逆向衝撞　藥頭也被押了

康橋車隊遭毒駕逆向衝撞　藥頭也被押了

2男拒檢還想撞警車　桃園警逮人抄出毒品

2男拒檢還想撞警車　桃園警逮人抄出毒品

拿自家餐館掩護！廚師賣「喪屍煙彈」被逮

拿自家餐館掩護！廚師賣「喪屍煙彈」被逮

逆撞康橋車隊毒蟲賠不出錢　吸毒毀一生

逆撞康橋車隊毒蟲賠不出錢　吸毒毀一生

關鍵字：

橋檢喪屍菸彈製毒工廠1千多萬百貨商店

讀者迴響

熱門新聞

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

劉畊宏「清場風波」直播失控！　愛妻怒嗆黑粉

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

新宿車站「OL玉手」抽動男下身！　遊客看呆

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面