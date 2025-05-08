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陸最大水果連鎖店　百果園大虧4億元「狂收966家門市」

▲▼中國大陸連鎖水果店百果園。（圖／CFP）

▲百果園陷入營運危機。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸水果連鎖門市業者百果園近日公布2024年財報，相較於2023年盈利3.62億元（人民幣，下同），淨利大虧3.86億元，縮水破7億元，也是百果園5年來首次淨利虧損。

財報顯示，百果園2024年實現營業總收入103.2億元，同比下降9.69%；歸母淨利潤虧損3.86億元，上年同期盈利3.62億元；經營活動產生的現金流量淨額為1.65億元，去年同期為-4853萬元。

根據陸媒報導，百果園去年年初計劃未來10年內營收要突破千億元，實體門市要突破萬家。然而，到了年底，百果園的零售門市數不只沒增加，還少了966家，只剩下5127家；加盟店的數量也從6081家減至5116家，平均每天關掉5間店。

百果園2023年1月登陸港交所之後，業績迅速惡化，2024年上半年，營收及淨利潤雙雙負增長，分別下滑11%及66%。同時，從2024年以來，百果園的股東開始頻繁減持，常務副總裁焦岳去年11月底至2025年1月多次減持。

百果園創立於2001年，以「高端水果專家」的定位在市場打出名號，成為大陸最大的水果零售商，巔峰時期會員總數超過9000萬名，回購率超過45%。

▲▼中國大陸連鎖水果店百果園。（圖／CFP）

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