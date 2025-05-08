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水電工交往國中女！害她成績一落千丈　偷做色色的事慘了

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲國中少女交了水電工男友偷嚐禁果，成績還一落千丈。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

13歲的國中少女小莉（化名）在網路上認識戴姓水電工後，迅速交往成為男女朋友，兩人打得火熱甚至還偷嚐禁果，沒想到小莉談戀愛後成績一落千丈，母親發現異狀追問，才知道小莉交了男朋友，甚至還發生了性關係，氣得報警提告，法院審理後，依對於未滿14歲之女子為性交罪判戴男徒刑1年7月，民事部分需賠償小莉母女50萬元。

判決指出，戴男是透過網路遊戲與小莉結識後，發展為男女朋友關係，戴男雖然知道小莉才剛13歲，但還是趁兩人獨處的機會，趁機偷嚐禁果，後來小莉變得心不在焉，功課也一落千丈，母親覺得奇怪，追問小莉才知道她交了男朋友，甚至還發生了性關係，氣得提告。

戴男則辯稱，他不知道小莉未滿14歲，只知道小莉是念國一，但小莉證稱，當初她和戴男交換網路遊戲密碼時，有告訴戴男密碼就是她的生日，打臉戴男不知道小莉未滿14歲的說法。

小莉母親主張，事情發生後，小莉情緒起起伏伏，她也擔心小莉會想不開，甚至她自己失眠約半年，對她的家庭帶來很大的痛苦，因此母女兩人向戴男求償105萬元。

法院審理時，法官發現小莉原本學校成績平均約85分左右，後來竟一下掉了20-30分，小莉也因去輔導室被同學看到，不再與部分同學互動，導致人際關係變差，審酌一切情狀後，刑事部分依對於未滿14歲之女子為性交罪判戴男徒刑1年7月，民事部分需賠償小莉母女50萬元，全案可上訴。

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