連署造假案連環爆　國民黨民調：逾五成民眾認司法迫害在野黨

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

檢調近期偵查罷免立委死亡連署案，陸續搜查多個國民黨地方黨部，部分黨公職遭羈押禁見，中選會主委李進勇昨在立法院備詢時怒批，國民黨是組織性犯罪。國民黨今（8日）召開記者會發布最新民調，對於「賴清德總統上任一年便不斷使用司法對付黨內外反對者，臺灣民主正面臨重大威脅」的說法，29.9％的民眾表示「非常同意」，還算同意為21.1％，總計過半數51.1％的民眾同意也認為賴總統讓中華民國的民主面臨重大的威脅。

國民黨立委陳玉珍說明，交叉分析顯示，北北基、桃竹苗地區民眾認為賴總統讓民主面臨威脅的比例最高，都將近六成，中彰投與高屏澎約四成，雲嘉南則為五成，宜花東金馬則為五成二；以年齡區分，50至59歲最高，有六成三，40至49為六成二，接著30至39歲也有五成七，20至29也有五成二的民眾這樣認為。陳玉珍認為，年輕人比較敢講，也深受民主教育，認為以司法對付反對者是不對的。

以教育程度來看，陳玉珍指出，專科與大學程度受訪者都有六成、甚至專科程度者達到七成認為民主面臨威脅；黨派來說，國民黨支持者有八成這樣認為，民進黨的支持者僅有一成；民眾黨支持者則有66.8%認同，藍綠對立非常明顯。

▲國民黨民調，五成民眾認為賴總統以司法對付在野。（圖／記者鄭佩玟攝）

台北市議員柳采葳表示，民調問及「因為罷免連署爭議，最近檢調機構大規模搜索國民黨地方黨部，並收押部分黨工，有人認為這是檢調機構公正查案，也有人認為檢調機構只針對國民黨辦案司法不公」，哪一種說法比較認同？民調結果，多數民眾認為檢調針對國民黨辦案司法不公，百分比為將近五成的48％，認為檢調公正查案的有36％，顯然多數民眾認為司法檢調已經成為民進黨的打手，淪為民進黨的東廠。

國政基金會副執行長凌濤痛批，中選會主委李進勇未審先判，答詢時竟然指國民黨組織犯罪。民進黨秘書長林佑昌定調在野黨是組織犯罪，由李進勇配合演出，檢調再配合大搜捕國民黨黨工，才是真正的組織犯罪！如果以組織犯罪條例定義的三人以上實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇，檢調如今的全台黨部搜索，就符合了相關定義。民進黨竟然要羅織入罪，自創組織犯罪的內容，把司法當成鬥爭的工具，難怪民調顯示人民認為司法已經成為鬥爭的工具。

國民黨委託十方民調公司於5月2日至5日進行，共完成 1,102 份有效樣本。在 95％ 的信心水準下，抽樣誤差為正負 2.95 ％。

