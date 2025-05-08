陸田徑女神吳艷妮秀超難核心動作　變形「北歐挺」驚呆眾人

記者魏有德／綜合報導

大陸田徑女神吳艷妮在巴黎奧運鎩羽而歸，未晉級最終決賽，經過一段時間調適後，陸續參加各項國際賽事，並在國際田聯公佈的最新一期世界排名中，於女子100公尺跨欄項目裡上升至世界排名第25，創下大陸選手在該項目中的最高排名紀錄。近期，吳艷妮的一套變形「北歐挺」核心動作在陸網傳開，讓不少網友驚嘆，運動員亮眼成績背後的扎實基本功。

▲大陸田徑女神吳艷妮。（圖／翻攝微博，下同）

影片中，吳艷妮身著一件白色運動背心和貼腿長褲，在訓練員的協助壓腿下，進行「核心力量挑戰」，只見她憑藉雙膝做為支點，上半身懸空下探，接近地面時還有一個微微上探的動作，之後再拉回原處，整組動作不僅展現出他的優美體態，難度也十分高。

吳艷妮的動作在陸網傳開後，也引起不少網友跟風拍片仿效，然而，有專家分析稱，這組「北歐挺」的變式，需身體後側協同發力，普通人在模仿時，極易因膕繩肌（大腿後肌）無法抵抗重力而「垮塌式下落」，導致運動損傷。

吳艷妮在備戰練習時做足苦工，在賽事上也反映出好成績。她在前2周舉行的鑽石聯賽中，跑出13秒00和12秒96的好成績，進一步提升世界排名至第25名，這也是吳艷妮個人生涯排名的新高，追上日本選手田中佑美，共享亞洲一姐的寶座。

至於同樣擁有亮麗外形的大陸頂尖女子跨欄選手林雨薇和夏思凝，仍居於大陸2、3名位置，但她們的世界排名則遠遠落後吳艷妮，在百名之外。