明星帶紅「撕拉片」！　每週漲價…老闆分析原因：還是一堆人來拍

▲富士撕拉片相紙。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸「撕拉片」市場近期價格暴漲，半年漲了4倍，二手平台上，一盒（10片）平均要價2000元（人民幣，下同，約台幣8371元）。一家相館老闆程先生指出，其中一個原因在於，明星效應以及社群傳播，讓已停產的撕拉片突然爆紅。

據《封面新聞》報導，程先生表示，自己的店在2024年底開業，當時正好趕上了「撕拉片」第一次爆紅，「當時是歐陽娜娜拍了，帶起了第一波，過年期間非常熱門，今年4月底，鞠婧禕拍了兩組撕拉片，是第二次爆紅。」

▲▼明星效應導致撕拉片又再次爆紅。（圖／翻攝自微博）

「撕拉片」是一種可剝離即時顯影的膠片，此前曾被數碼相機所淘汰，最近卻被明星帶紅，成為年輕人追捧的新寵。照片以復古底片質感呈現，未經過度修飾的五官立體精緻，肌膚紋理清晰可見，被大陸網友盛讚是「懟臉的神」。

除了鞠婧禕，劉詩詩、黃子韜、張凌赫、宋威龍、陳偉霆、虞書欣、金靖等明星，也都拍攝了「撕拉片」的寫真，讓「撕拉片」在各大社群上又大爆紅了，還成了不少相館的主推產品，並宣傳成「明星同款」寫真照，一張要價380元上下（約台幣1588元）。

▲多位明星跟上撕拉片風潮。（圖／翻攝自微博，上同）

程先生表示，「剛過去的五一假期，店裡每天有10位客人來拍撕拉片，一人甚至要拍好幾張，基本上都是拍明星同款的大頭照，這種大頭照，是Bigshot特寫，用專門的一台機器拍攝的，鏡頭是定焦的，取景只有那麼大，正好可以用來拍人像。」

▲程先生店內，撕拉片是主打商品。（圖／翻攝自封面新聞，上同）

程先生說道，價格雖說不便宜，但每週都在漲價，「我們算是最便宜的了，最近成本又往上漲了，所以下週我們可能就要漲價了，『娜札同款』從388元一張漲至410元（約台幣1713元）。」

他介紹道，「去年底拍一張撕拉片價格大概在100多元，現在直接翻倍了，寶麗來在2008年已全面停產撕拉片相紙，富士也在2016年宣布停產FP-100C，能保存到現在的相紙很少了，價格也比較高，除了相紙，拍攝Bigshot的那款相機，以及使用的閃光燈也不便宜，機器和閃光燈也都停產了，閃光燈是特定型號的一次性閃光燈，閃一下就要20多元。」

▲撕拉膠片價格暴漲，單盒要價超8000元。（圖／翻攝自微博，上同）

撕拉片是1970至1980年代的一種即時成像的技術，相紙裡有化學藥水，拍攝時，藥水感光成像，就印在了相紙上。

程先生表示，「相比現在動不動就上億像素的數碼相機，撕拉片清晰度沒那麼高，在拍攝人像時，反而有一種濾鏡的感覺，也不需要P掉一些細節。」

他還說道，此外，「稀有性」是撕拉片的宣傳噱頭之一，拍一張少一張，「相紙已經停產，最末期的，都是2018年的相紙，已經過期7年了，過期的相紙如果保存得當，還是可以使用的。

他強調，過期的相紙，也有翻車的風險，「現在我們都不保證成像，只有拍攝後撕開了才知道效果，有點像開盲盒。」