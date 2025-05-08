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「2025520 幸福All in 屏東」　第1名新生兒生育津貼2萬元

▲萬丹戶政所準備的禮物 。（圖／屏東縣政府提供）

▲萬丹戶政所準備的禮物 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

2025年5月20日諧音「愛你愛我~我愛你」，象徵甜蜜美好的愛情密碼，屏東縣政府民政處今年以「2025520 幸福All in 屏東」意涵，5月14日至5月20日於各戶政事務所展開520幸福週結婚登記送好禮活動，透過精心布置結婚拍照專區，規劃豐富多樣的活動內容及加碼賀禮為新人做見證。

▲萬丹戶政所準備的禮物 。（圖／屏東縣政府提供）

▲萬丹戶政所準備的禮物 。（圖／屏東縣政府提供）

為了營造520這個特別的日子，屏東市戶所以「幸福花嫁、浪漫花婿」為主題布置文青風拍照專區搭配現場演奏婚禮樂曲，並準備電烤盤及保溫壺好禮送給新人。東港戶所以「因鮪有你，甜在心裡」規劃總鋪師現切鮪魚秀、現烘愛情紅豆餅等熱鬧活動，贈送新人火烤兩用爐及「滿載報喜爆米花」，祝福新人愛情滿載、甜蜜報喜。萬丹戶所以「114520一世我愛你」囍字成雙、紅牽情緣為主題妝點拍攝場景及贈送電陶爐、蜜汁紅豆等多樣好禮，當日並有仿古三輪車迎親活動。恆春戶所以「甜甜蜜蜜，騎行協力」由專業解說人員帶領新人騎行黃包車遊恆春古城，並贈送蒲姜花蜂蜜及加緊產子的「金鏟子」。

里港戶所以在地元素「蹄(提)手一生，水嫩幸福」設計復古風拍照背板及幸福湯譜板，現場並備有韓式拍照機可自拍美照，致贈「蜜芋禮盒」祝福佳偶甜甜蜜蜜。內埔戶所以「內埔媽祖有加持，福慧雙修好幸福」提供精裝結婚書約，520當日準備百年老鐵馬讓新人共乘幸福走下去，並贈送快煮壺、醬油禮盒等向新人表達祝賀之意。潮州戶所以「愛戀潮庄，幸福成雙」規劃讓新人一起倒入愛情香檳，攜手敲響幸福禮鐘，並致贈「鴛鴦成雙又成對，愛情燒滾滾」的鴛鴦鍋。枋寮戶所打造海洋風拍照場景，並推出幸福抽抽樂活動及贈送氛香禮盒、金鏟子，祝福新人早生貴子。

民政處表示，為避免5/20當天辦理結婚登記人數眾多，新人們得於結婚登記日前3個辦公日內，向戶政事務所辧理結婚登記，並指定5/20為結婚登記日。

屏東縣政府為了支持年輕人安心成家，鼓勵生育並減輕家庭育兒負擔，本年度起於屏東縣設籍的新生兒，第1名新生兒發給生育津貼2萬元，第2名以上新生兒發放3萬元，各鄉鎮加碼提供生育補助，並配合行政院「0到6歲國家一起養」政策，推出一系列友善育兒福利，共同打造屏東成為希望城市。

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