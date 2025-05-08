創意推廣！嘉義德安「消防整骨師」觀看破158萬　助防火防災觀念

記者劉人豪／嘉義報導

嘉義市德安消防分隊，日前於臉書分享「消防整骨師」的影片，獲得廣大迴響吸引約2萬網友點讚與分享，超過158萬次觀看掀起熱烈討論。

德安分隊小編群，透過時事話題或創意影片，以簡潔易懂方式推廣消防各項勤業務，提升民眾防火防災觀念，內容活潑生動有趣，其中「消防整骨師！美式整復！」更是觀看次數達158萬次，消防員將救護車擬人化，對後照鏡等設備進行整復，內容活潑生動有趣。

▲德安分隊登上日本權威消防雜誌《Jレスキュー》。（圖／翻攝自Facebook／嘉義市消防局德安分隊，下同）

然而，德安分隊不僅只在臉書宣傳，近期榮獲日本日本權威消防雜誌《Jレスキュー》(J-RESCUE) 刊登於2025年5月號，成為全台第二支獲報導的消防團隊！日方編輯團隊與埼玉縣消防長官親訪德安，對於德安的「電動擔架救護車＋心電圖即時傳輸」，救災車輛出勤只要80秒，感到驚豔。

德安分隊張分隊長維達表示，分隊臉書貼文皆是同仁發揮創意並付諸行動拍攝，近期亦推廣全台唯一的消防圖章供民眾蓋章留念，目的是為推廣安全意識、促進社區活動及讓民眾感受消防人員的專業及辛勞。民眾對貼文的熱烈支持，肯定是我們持續前進的動力。未來，分隊將繼續結合數位科技，精進專業技能，提供更堅實的安全保障。

嘉義市政府消防局表示，透過臉書等社群平台，以貼近民眾及創意的方式，揭開消防工作的面貌，其能滿足民眾對消防工作的好奇與期待，也歡迎民眾持續關注消防局及分隊的社群媒體，參與安全教育活動，共同打造安全的嘉義。