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65歲以上5%患此病！引發中風機率大增　醫曝3高患者要小心

▲▼心臟內科陳偉華醫師表示，心房顫動若能及早發現與妥善管理，能有效降低相關併發症的風險，維持良好的生活品質。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲心臟內科陳偉華醫師表示，心房顫動若能及早發現與妥善管理，能有效降低相關併發症的風險，維持良好的生活品質。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

心房顫動（Atrial Fibrillation, AF）是目前最常見的心律不整之一，隨著人口高齡化，其發生率逐年上升。根據國際研究指出，65歲以上族群中約有5%罹患心房顫動，在80歲以上的長者中比例更高達10%以上。衛生福利部玉里醫院心臟內科陳偉華醫師表示，心房顫動雖常見，若能及早發現與妥善管理，能有效降低相關併發症的風險，維持良好的生活品質。

心房顫動的特徵是心房電活動不規則，使得心跳出現異常快慢或不規律現象，可能影響血流穩定。臨床上，心房顫動與中風、心衰竭等風險有關，特別是在未接受治療的情況下，需提高關注。

▲▼心臟內科陳偉華醫師表示，心房顫動若能及早發現與妥善管理，能有效降低相關併發症的風險，維持良好的生活品質。（圖／玉里醫院提供，下同）

陳偉華醫師指出：「導致心房顫動的原因多元，可能與年齡增加、高血壓、心臟病史、糖尿病、肥胖、睡眠呼吸中止症、甲狀腺功能異常及過度飲酒等因素相關，亦可能出現在曾接受心臟手術或感染後的病人身上。這些風險因子多與慢性疾病或生活習慣有關，因此日常保健與疾病管理也具有預防意義。」

在診斷方面，最常使用的是心電圖（ECG），若症狀出現頻率不穩定，醫師也可能安排24小時心律監測（如Holter）或可穿戴裝置輔助偵測。此外，也會搭配心臟超音波與抽血檢查，評估心臟結構與找出潛在病因。

▲▼心臟內科陳偉華醫師表示，心房顫動若能及早發現與妥善管理，能有效降低相關併發症的風險，維持良好的生活品質。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲診斷心房顫動最常使用的是心電圖，若出現頻率不穩定，醫師也可能安排24小時心律監測或可穿戴裝置輔助偵測。

治療方面，主要目標為控制心率、預防血栓與改善症狀。藥物治療包括抗凝血劑（如華法林或新型口服抗凝劑 NOACs）用以降低血栓風險，以及β阻斷劑、鈣離子阻斷劑等心率控制藥物。若藥物效果有限，則可考慮心律轉復或導管消融術等進階處置。改善生活型態，如規律運動、控制體重、適度飲食與管理睡眠品質，也對控制病情有正面助益。

玉里醫院提醒，心房顫動雖為常見疾病，但若能透過規律就醫與健康管理，有助於穩定症狀與降低併發風險。尤其高齡者與有三高病史的民眾，可定期進行心律檢查，早期發現、早期治療，將有助於維持心血管健康與生活品質，玉里醫院關心您，如有需要，可撥打03-8886141#1101或1102掛號心臟內科。

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