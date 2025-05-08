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「星門計畫」工程啟動！OpenAI最大規模AI訓練中心現身德州

▲▼ 。（圖／X@sama）
▲全球最大AI訓練基地「Stargate 1」正式動工。（圖／X@sama）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI執行長奧特曼於X（原推特）發文，首次公開「Stargate 1」工程現場進度，這是OpenAI與Oracle攜手打造的超大規模AI訓練設施，預計將成為全球最大的AI訓練基地。

該設施位於美國德州亞伯林市（Abilene），從奧特曼分享的照片可見，施工現場已進入設備架構與土建同步展開的階段，現場工人穿著寫有「DPR」與「Oracle」字樣的背心，顯示參與單位橫跨建設與科技領域。 奧特曼表示，「很高興看到Stargate 1工程的進展。這將會是全球最大規模的 AI 訓練基地，無論是建設規模、速度還是施工團隊的技術水準，都令人驚嘆。」

Stargate是OpenAI與其母公司OpenAI LP預計在未來幾年內分階段建設的一系列AI計算中心設施，根據先前消息，整個Stargate系列的總建設成本可能高達5000 億美元。

在AI模型越來越依賴龐大運算資源的今天，這類專為AI訓練打造的資料中心將成為全球科技競賽中的關鍵基礎設施，而Stargate 計畫的啟動，無疑意味著OpenAI正邁向下一代人工智慧的基礎架構重塑。

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