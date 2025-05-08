Config 2025最強更新　Figma Sites打造設計與建站無縫整合

▲Figma推出網站設計全工具，設計、原型、發布一條龍 。（圖／Figma）

記者吳立言／綜合報導

設計軟體龍頭Figma在2025年度Config大會上一次推出多項重磅功能，其中最受矚目的當屬「Figma Sites」，一項專為網站設計、原型製作與發佈整合而生的全新工具，正式進入Beta階段，對所有付費帳號開放試用。

Figma Sites主打「All-in-One 網站工作流程」，使用者可直接從Figma設計稿複製貼上，套用50組現成模板與元件庫，還能啟用CMS功能、響應式斷點設計、互動特效（如跑馬燈、視差滾動），最終一鍵發佈網站。

此舉形同對Framer、Webflow等無程式碼建站工具正面宣戰，也為設計師開啟「從畫面到上線」的全新體驗。

Config 2025同步亮相重點功能：

※Figma Draw：讓設計更具手感

全新繪圖介面 Draw Mode 正式登場，支援手繪筆刷、文字沿路徑排版、圖層選取改進、向量編輯升級、動態筆畫設定與即將推出的「變化筆觸寬度」。

※Grid：響應式網格自動排版

新增Grid自動排版選項，支援跨欄/列配置、固定軌寬、CSS對齊，讓設計與開發更緊密結合。

※Figma Buzz：品牌資產快速產製平台

Buzz平台正式公開測試，可大量匯入資料產出設計、套用模板、限制或放寬編輯權限，並支援AI生圖、去背、文案優化等功能。

※Figma Make：從提示語生成互動原型

AI驅動的Make工具，支援輸入提示語或貼上畫面，即可產生具備程式碼基礎的高擬真互動原型，未來還能轉為Web App發佈。

結合AI功能與Figma既有設計生態系，Figma Sites可望成為Webflow、Framer之外的新選擇，將網站建置的權限重新交還給設計者，也為無程式碼建站市場注入一股強勁新流。