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中方對「中美關稅談判」的立場改變？　陸外交部：堅定維護權益

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍表示，就貿易戰的問題，中方立場沒有改變。（圖／翻攝中國外交部）

記者廖翊慈／綜合報導

美國海關與邊境保護局（CBP）日前宣布，豁免對筆電、智慧型手機、晶片等電子產品的對等關稅。而後中方表示，願意與美國就關稅問題，展開平等談判。中國外交部發言人林劍7日在舉行例行記者會上表示，儘管如此，中方的立場依舊沒有改變。

一名記者在會上向林劍提問，「關於貿易談判的問題，此前中方的立場是，如果美國不降低，或取消單方面加徵的關稅，中方就不願意進行談判，現在在美方沒有取消關稅、僅在幾週前宣布，豁免一些關稅的情況下，中方表示願意與美方談判。中方立場為何改變？中方對談判有何期待？雙方是否會開始削減關稅？」

▲美國總統川普表示，電子產品只是被歸到另一個關稅類別。（圖／路透）

▲美國總統川普表示，電子產品只是被歸到另一個關稅類別。（圖／路透）

林劍回應，「我剛才也說過了，中方的立場沒有任何改變，這場關稅戰是美方挑起的，如果美方想透過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方開展對話。」

林劍再次強調，「中國將堅定地維護自身的正當權益和國際公平正義，並維護世界貿易組織的規則和多邊貿易體制。關於對話本身的具體情況，你可以保持專注。」

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月9日到12日訪問瑞士，期間與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談，這也是中美高層雙方在，今年川普關稅戰開打後，首次公開進行經貿會談，全球高度關注。

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