母親節送禮不踩雷 「真海芙」讓媽媽安心守護青春與自信

▲母親節和媽媽一起變美，更能增進感情。（圖／取自123RF）

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每年母親節送禮是否傷透腦筋？除了最直接的現金紅包之外，保養品、保健品經常是熱門排行，近年還時興贈送醫美療程，與媽媽一起體驗變美的過程，更能增進感情！但面對各式各樣不同的醫美療程和真假難辨的醫材市場，如何讓媽媽安心變美，選購療程前先花點時間做功課，就能避免踩雷。

醫美初體驗選定大廠及合格診所

熟齡肌常見的困擾不外乎輪廓鬆弛、肌膚細紋及膚色黯沉，對於初次體驗醫美的媽媽來說，選擇非侵入式的療程能降低緊張情緒和心理負擔，建議可以施行電波增加彈性澎潤，再以音波拉提輪廓、緊實肌膚，若想雙管齊下一次滿足，不少求美者都推薦金鐘視后蔡淑臻代言的「海芙電音雙波」。



今年過完生日就邁入5字頭的蔡淑臻經常在社群自媒體分享以海芙電音雙波維持狀態，不論細緻的膚況或緊實的臉部輪廓，有目共睹的逆齡美顏堪稱海芙活招牌，而除了名人效益加持，更重要的是要選定合格認證的診所，可事先上原廠官網快速查詢。

▲建議消費者可上海芙電音雙波官網（https://www.classyshifu.com/）查詢合格認證診所，確保療程安全性。（圖／取自官網）

「真海芙・臻認證」安心三步驟，讓愛從「辨真」開始

由於「海芙電音雙波」超夯話題性和詢問度，坊間開始有假貨探頭橫行，尤其隨著母親節療程預約熱潮攀升，原廠特別升級全新防偽三步驟，成為幫媽媽安排保養療程前的必備攻略：

1️.掃描QR Code查真偽

每顆原廠探頭皆貼有雷射防偽標籤與QR Code，掃描後即可連結海芙原廠雲端頁面，快速辨認真偽，不怕誤用仿冒探頭。

2️.上官網查詢認證診所

透過海芙官網查詢原廠認證名單，簡單輸入診所名稱就能確認，降低風險、提升信任。

3️.現場查核原廠證書

實際前往診所時，記得確認是否張貼最新年度的「原廠認證證書」，並比對QR Code與診所名稱，雙重防偽更安心。

保養不是為了凍齡，而是舒服地照見自己

對許多媽媽來說，美麗從來不只是年輕的代名詞，而是一種「自在做自己」的狀態。不論媽媽或甚至自己幾歲，希望在每個不同的年紀，都能舒服地看見自己在鏡子裡的模樣。今年母親節就送給媽媽一份無偽、無懼的呵護，從「真」開始，把安心與美麗一次到位。