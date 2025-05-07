感謝警界職場媽媽無私付出　台中東勢警團聚歡慶母親節

▲台中東勢警分局提前慶祝母親節為表示對警界媽媽無私付出，在山城知名餐廳聚餐。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

慶祝母親節到來，為表達對女性同仁的敬意與感謝，臺中市政府警察局東勢分局5月6日在東勢區知名餐廳「dididomo」提前舉辦母親節歡慶聚餐活動。分局長林中興於現場致詞時表示，感謝所有在分局服務的母親同仁長期以來兼顧家庭與工作所付出的辛勞，並誠摯祝福全天下媽媽們母親節快樂。



林中興分局長在會中提到，警察工作繁重艱辛，許多女性同仁在職場上表現優異的同時，也讓身兼母職，在家庭中默默奉獻的媽媽，能享受山城饗宴機會，實屬難能可貴。藉由此次母親節聚餐活動，分局特別向這群辛勤又堅強的「職場媽媽」們致上最高敬意。





為深化同仁對性別平等議題的認識，活動中特別邀請專家學者進行交流分享，介紹性別主流化（Gender Mainstreaming）與《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）等相關概念，期盼透過輕鬆的聚會氣氛，讓與會人員在感受節慶溫馨之餘，也能提升性別意識，進一步推動性別平權觀念在警政工作中的實踐。活動在歡笑與感動中圓滿落幕，不僅凝聚同仁向心力，也展現東勢山城警察媽媽對性別平等與家庭價值的重視。