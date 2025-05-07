調查官栽贓雲林縣長買票遭判撤職　張麗善質疑背後有政治黑手介入

▲影射雲林縣長張麗善（上圖）送茶買票，陳姓調查官洩密逼供遭撤職。（資料圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導



調查局雲林縣站前調查官陳姓男子，2022年偵辦選舉賄選案期間，涉嫌違法教唆在押人供出縣長張麗善涉賄，並洩漏監聽資料，雲林地檢署二度偵辦後將他起訴，懲戒法院亦認定違失重大，判決撤職並停止任用一年。對此，張麗善表示，一名基層調查官竟膽敢違法構陷在野政治人物，其背後是否有「政治黑手」介入，調查局應向社會大眾清楚交代。

針對調查局雲林縣調查站前調查官陳文維涉嫌教唆他人栽贓雲林縣長張麗善賄選遭判撤職並停止任用1年，張麗善6日表示，此事件發生於她競選連任縣長期間，顯示司法迫害的疑慮並非空穴來風。她質疑，一名基層調查官竟膽敢違法構陷在野政治人物，其背後是否有「政治黑手」介入，調查局應向社會大眾清楚交代。

張麗善指出，近來民進黨政府頻繁動用檢調司法工具對付在野陣營，從民眾黨主席柯文哲、多位在野黨縣市長，到近期國民黨地方黨部遭大規模搜索，雖案情各有不同，卻一致顯示「逢非綠就嚴辦」的趨勢，令人憂心。

張麗善強調，司法應不分顏色，不容政治力介入與污染。她呼籲檢調機關應恪守中立立場，杜絕羅織罪名、枉法濫權的情事，成為人民信賴的最後一道正義防線。