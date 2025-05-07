Jim Fagan「起死回聲」！NBC用AI技術讓經典NBA片頭再現

▲NBC將用AI語音合成技術帶領觀眾重返「NBA on NBC」黃金年代。（圖／NBC）



記者吳立言／綜合報導

美國國家廣播公司（NBC）正式宣布，將於2025年10月重新啟動的NBA賽事轉播中，運用AI語音合成技術，重現已故資深播報員Jim Fagan的聲音，為節目片頭、宣傳影片與開場設計注入懷舊氛圍。

Fagan自1990年至2002年為NBC體育轉播NBA賽事擔任旁白，其低沉渾厚且極具張力的聲音，成為球迷記憶中NBA黃金年代的象徵，為麥可・喬丹（Michael Jordan）、俠客・歐尼爾（Shaquille O’Neal）、柯比・布萊恩（Kobe Bryant）與哈基姆・歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）等籃球傳奇留下無數經典片段。

NBC此次與Fagan家屬合作，透過AI語音重建技術，在獲得家屬正式授權後，成功重現其標誌性聲音，預計用於部分開場、標題動畫與宣傳片段中。NBC Sports總裁Rick Cordella表示，「Jim的聲音對無數籃球迷而言是一段無法被取代的記憶。他的嗓音總能在球星對決前提升情緒張力，如今我們得以再現他的聲音，向這位傳奇致敬，也讓新一代觀眾認識他。」

Fagan的兩位女兒也發表聲明，對NBC的舉動表示感激，「能夠讓父親的聲音再次在NBA出現，對我們家族意義重大。他熱愛這份工作，也以能參與NBA歷史時刻為傲，如今他能再次『站上舞台』，我們相信他在天之靈也會感到無比驕傲。」這項技術延續自NBC於2024年巴黎奧運期間首次應用AI聲音生成技術，當時NBC推出的「Your Daily Olympic Recap」即使用AI重現資深播報員Al Michaels的聲音，獲得廣大回響。

Jim Fagan生於賓州Windber煤礦小鎮，曾靠美式足球獎學金進入西維吉尼亞大學就讀，畢業後投入演藝與配音領域，最終成為NBC體育節目的重要聲音之一。他於2017年辭世，享年73歲。

除了重現經典聲音，NBC也將在2025年新賽季引進眾多新陣容，包括Jamal Crawford與Reggie Miller擔任球評、Carmelo Anthony進駐棚內分析、Mike Tirico與Noah Eagle擔任現場播報員，並由曾獲艾美獎肯定的製作人Frank DiGraci統籌轉播內容。傳奇配樂〈Roundball Rock〉也將正式回歸，再次點燃球迷熱情。

這一切將隨著NBC與NBA在2024年達成的11年轉播權協議正式展開，涵蓋Peacock週一獨家賽事、NBC與Peacock週二雙重賽事、以及2026年啟動的週日黃金賽事「Sunday Night Basketball」。