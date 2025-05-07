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中央給372億！嘉義輕軌建設即將啟動　黃敏惠：母親節最好禮物

▲▼ 嘉義輕軌重大突破 中央願意負擔372億 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義輕軌重大突破，嘉義市政府召開記者會宣布中央願意負擔372億 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法院於昨(6)日進行施政總質詢，國民黨立法委員林倩綺在院會中就「高鐵聯外嘉義輕軌」建設向行政院長卓榮泰質詢。卓榮泰院長答詢時明白表示，高鐵嘉義站聯外輕軌總工程款為374億，中央願意負擔372億工程款，而嘉義市負責用地費用0.66億、嘉義縣則負擔0.94億。

嘉義市長黃敏惠獲知此一答詢，於今(7)日上午舉行記者會，明確表達地方政府願意負擔用地費用，「請中央說到做到，早日興建輕軌建設。」黃敏惠市長也特別謝嘉義市全體市議員、里長共同參與連署，發聲讓總統、行政院都了解高鐵嘉義站輕軌聯外建設的重要性，才能得到中央正面的回應，相信對所有人而言，這就是「母親節最好的禮物」。

▲▼ 嘉義輕軌重大突破 中央願意負擔372億 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長強調，嘉義輕軌迄今已延宕20餘年， 嘉義市樂見中央支持攸關雲嘉嘉南地區未來長遠發展的重要公共建設，嘉義市政府將配合與中央攜手合作，也請中央信守承諾，讓所有民眾關心、期待的建設早日成真。黃敏惠市長也鄭重說明，高鐵聯外嘉義輕軌的建設，不僅對嘉義市、縣發展將帶來助益，對雲嘉嘉南的整體區域發展、產業更將帶來關鍵影響。

嘉義市議會議長陳姿妏今日也與多位議員，也在今日議會結束後共同參與記者會，陳姿妏議長表示目前全國高鐵站的聯外軌道運輸系統均由中央主政興建，唯獨高鐵嘉義站至今未有軌道運輸連接市區。嘉義市近年的觀光發展有目共睹，嘉義市緊鄰各產業園區，相信輕軌建設能為城市再加分。今日看到卓榮泰院長允諾的影片，感到「振奮人心」，只要對城市發展有助益，對的事，都願意配合、支持。

嘉義市政府表示，嘉義高鐵站年運量約636萬人次，現行營運的BRT公車，除了無法提供時間及空間的無縫轉乘服務，尖峰時段常有擠不上車，在歷經市府過往多次爭取BRT增班，業者加班能量實在有限，而且嘉義BRT並未完全具備公車捷運系統的條件，僅為有專用車道之公車系統，無法滿足高鐵轉乘接駁需求，BRT乘車時間加上候車時間約需耗時1小時，便利性不足狀況下，導致民眾改使用其他私人運具或接送往返高鐵站；經統計每年BRT運量約100萬人次，如以每日114班次滿載40人計算，每日運量不到5,000人，僅占不到16%，且內含大量非高鐵旅客之通學通勤人次，自97年通車迄今，並未能帶來沿線涵蓋地區產業經濟及地區之發展。

▲▼ 嘉義輕軌重大突破 中央願意負擔372億 。（圖／嘉義市政府提供）

然而高鐵聯外嘉義輕軌除了能有效減少高鐵與臺鐵間轉乘接駁時間，改變民眾使用私人運具習慣，提升公共運輸使用率外，更能串連嘉義縣市，建構完善軌道路網，促進區域經濟發展，且嘉義市為雲嘉嘉南經濟消費及產業園區的生活圈，周遭園區無不以嘉義市為居住、醫療、教育、生活消費中心，因此嘉義縣市間需要一條便捷可靠且舒適的軌道運輸系統聯繫。

▲▼ 嘉義輕軌重大突破 中央願意負擔372億 。（圖／嘉義市政府提供）

最後，市府指出，嘉義市為雲嘉嘉南經濟消費及產業園區的生活圈，在行政院六大旗艦計畫-嘉南高屏「大南方新矽谷」中，更為提升嘉南高屏醫療品質、打造便捷大城、建構科技S 廊帶之重要節點。高鐵聯外嘉義輕軌串聯高鐵、臺鐵、林鐵及糖鐵成五鐵共網，建構完善的軌道路網，對於促進區域產業經濟發展具有重要意義。市府基於交通需求迫切，已代中央完成可行性研究報告並送審，欣慰中央同意負擔工程款372億元，針對用地取得部分，嘉義市政府將配合與中央攜手合作，也期盼中央在由交通部主政辦理後續綜合規劃及興建之前提下，儘速核定本案可行性研究，實現交通公平與區域發展的目標。

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關鍵字：

嘉義輕軌

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