Google推出iOS專屬「Simplify」功能　AI助你一鍵搞懂艱澀網頁內容

▲Google推出AI閱讀輔助功能。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google今（7日）宣布，旗下iOS應用程式正式推出全新AI功能「簡化（Simplify）」，使用者只需選取網頁中的文字並輕觸圖示，即可獲得Gemini模型生成的易懂版本，無需跳轉頁面、也不需複製貼上，大幅提升行動端的閱讀體驗與學習效率。

「Simplify」功能專為協助用戶理解專業術語與複雜段落設計，結合Google Research開發的語意重述技術與大型語言模型Gemini，能在「不失真、不遺漏重點」的前提下，將醫學、科技、法律等專業內容轉化為更容易吸收的文字。

Google表示，內部測試顯示該功能顯著提升使用者對內容的理解力與記憶力。透過這項整合於Google App的功能，官方希望減少用戶對第三方工具（如 ChatGPT）的依賴，強化自家搜尋生態系統的留存率。

實際操作上，用戶只需在Google iOS App中開啟任一網頁、選取一段內容後，點擊浮動的「Simplify」圖示，簡化後的文字便會即時顯示。例如原文若為：「The complex pathology of this condition involves emphysematous destruction of lung parenchyma...」，簡化後則會變為：「這種病症會損害肺部組織並造成纖維化，免疫細胞與血管也會發生變化。」

Google強調，「我們的目標，是讓AI能夠準確轉述複雜內容，而不造成誤解或忽略關鍵細節，真正成為用戶學習知識的輔助工具。」，目前「Simplify」已開始向全球iOS用戶分批推送更新，Android用戶是否也能享有此功能，Google則尚未公布具體時程。