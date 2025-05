Google推出iOS專屬「Simplify」功能　AI助你一鍵搞懂艱澀網頁內容

▲Google推出AI閱讀輔助功能。(圖/Google)

記者吳立言/綜合報導

Google今(7日)宣布,旗下iOS應用程式正式推出全新AI功能「簡化(Simplify)」,使用者只需選取網頁中的文字並輕觸圖示,即可獲得Gemini模型生成的易懂版本,無需跳轉頁面、也不需複製貼上,大幅提升行動端的閱讀體驗與學習效率。

「Simplify」功能專為協助用戶理解專業術語與複雜段落設計,結合Google Research開發的語意重述技術與大型語言模型Gemini,能在「不失真、不遺漏重點」的前提下,將醫學、科技、法律等專業內容轉化為更容易吸收的文字。

Google表示,內部測試顯示該功能顯著提升使用者對內容的理解力與記憶力。透過這項整合於Google App的功能,官方希望減少用戶對第三方工具(如 ChatGPT)的依賴,強化自家搜尋生態系統的留存率。

實際操作上,用戶只需在Google iOS App中開啟任一網頁、選取一段內容後,點擊浮動的「Simplify」圖示,簡化後的文字便會即時顯示。例如原文若為:「The complex pathology of this condition involves emphysematous destruction of lung parenchyma...」,簡化後則會變為:「這種病症會損害肺部組織並造成纖維化,免疫細胞與血管也會發生變化。」

Google強調,「我們的目標,是讓AI能夠準確轉述複雜內容,而不造成誤解或忽略關鍵細節,真正成為用戶學習知識的輔助工具。」,目前「Simplify」已開始向全球iOS用戶分批推送更新,Android用戶是否也能享有此功能,Google則尚未公布具體時程。