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習近平訪俄羅斯　撰文提及「台灣光復80周年」

▲▼中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲習近平與普丁在莫斯科會面。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平7日將展開對俄羅斯的訪問，抵達莫斯科之前，他在《俄羅斯報》發表了題為《以史為鑒 共創未來》的署名文章，強調中國與蘇聯是二戰期間的「中流砥柱」，並提到今年是台灣光復80周年，「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。」

習近平此次訪問除了於俄羅斯總統普丁會面外，還將參加勝利日閱兵。署名文章中提到，要堅持正確二戰史觀，中國、蘇聯分別作為第二次世界大戰的亞洲和歐洲主戰場，是抗擊日本軍國主義和德國納粹主義的中流砥柱，為世界反法西斯戰爭勝利作出決定性貢獻。

▲▼中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

文中指出，中國人民抗日戰爭開始時間最早、持續時間最長。在中國共產黨倡導並建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中華兒女前赴後繼、勠力同心，付出巨大犧牲打敗了窮凶極惡的日本軍國主義者，譜寫了抗日戰爭勝利的偉大篇章。在歐洲戰場，蘇聯紅軍以堅韌意志鍛造鋼鐵洪流，碾碎了納粹侵略者的野心，解放了被德國法西斯奴役的人民，書寫了蘇聯偉大衛國戰爭勝利的壯麗史詩。

文中提到，二戰結束前後，國際社會作出的最重要決定就是成立聯合國。中國和蘇聯率先在《聯合國憲章》上簽字，兩國在聯合國安理會的常任理事國地位是歷史形成的，是用鮮血和生命換來的，「國際形勢越是變亂交織，我們越要堅持和維護聯合國權威，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，持續推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。」

文中指出，今年也是台灣光復80周年，「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權，其歷史和法理事實不容置疑，聯合國大會第2758號決議的權威性不容挑戰。」

▲▼習近平在俄烏開戰後，首度訪問莫斯科與普丁會面。（圖／路透）

文中強調，「無論台灣島內形勢如何變化，無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。」

文中還提到，中俄在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終堅定相互支持，「俄方多次重申，恪守一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的『台獨』，堅定支持中國政府和中國人民為實現國家統一採取的一切舉措。中方對此高度評價。」

文章的最後指出，「80年前，我們經過奮起反抗，贏得了反法西斯戰爭偉大勝利。80年後的今天，我們要採取一切必要措施，堅決維護自身主權、安全、發展利益，堅定做歷史記憶的守護者、發展振興的同行者、國際公平正義的捍衛者，攜手為人類前途命運爭取更加光明的未來。」

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