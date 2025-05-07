川普關稅衝擊、台幣升值壓力　許淑華：政府會成為最強後盾

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普拋出對等關稅議題影響全球經濟情勢，加上近日的新台幣升值壓力，讓社會各界對於台灣的經濟發展憂心忡忡。台北市議員許淑華表示，政府會成為大家的最強後盾，支持台灣產業走向世界。

許淑華日前應南門扶輪社邀請，向企業夥伴們說明因應關稅衝擊，政府各項措施，「因應國際經濟情勢變化，政府將成為大家的最強後盾，支持台灣產業走向世界」。

許淑華表示，這次行政院編列4100億的預算，其中750億將挹注產業，提供產業六大支持方案。1、金融貸款支持，提供貸款利息等優惠共250億元。2、降低行政成本，提供保稅區通關全免裝箱單及擴大遠端稽核等。3、提升研發轉型補助至250 億元，並優先支持採購國產設備。4、開拓多元市場，協助爭取海外訂單計畫經費100 億元。5、提供租稅優惠提供研發與設備支出抵減、擴大抵減適用。6、提供150億元經費協助勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場等。

另外，因應烏俄戰爭導致燃料成本上漲，世界各國政府皆以補助方式，維持電價穩定，因此政府也將撥補台電1000億預算，以減輕企業經營壓力，維持民生物價。

許淑華說，讓台灣產業走向世界，民進黨政府會繼續努力，成為大家最強的後盾，讓企業伙伴認真拚經濟，繼續帶領產業向前邁進。