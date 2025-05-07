花蓮全面防治登革熱！縣府籲落實「巡倒清刷」 加強清除孳生源

▲花蓮縣各鄉鎮市公所於3月已開始陸續進行施藥，以降低病媒蚊密度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日天氣多變，氣溫逐漸升高，加上潮濕的氣候，最容易造成蚊蟲孳生，此時，登革熱防治進入關鍵時刻，花蓮縣各鄉鎮市公所於3月已開始陸續進行施藥，以降低病媒蚊密度，然而，防範登革熱的首要任務仍是加強孳生源清除。

▲▼花蓮環保巡察員進行登革熱防治宣導。

縣長徐榛蔚強調，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，仔細檢視家戶內外積水容器，清除積水處，留下的容器務必刷洗乾淨以去除蚊媒蟲卵，並妥善收拾或倒置，使用中的儲水容器則每週檢查、刷洗並加蓋或加掛細網。

登革熱的流行季節主要在夏季到秋季，雖然現在仍處於春季，但時晴時雨的天氣，是最容易產生孳生源的，花蓮縣政府再次提醒，居家環境中，潛藏各種意想不到的病媒孳生源，花蓮縣政府每個月都會派員不定時抽查各村里，其中，最容易被民眾忽略的孳生源是塑膠桶或鐵桶，其次是鍋子、水壺、花盆底盤等，請民眾務必巡視戶外容器並定期清理。

▲民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，仔細檢視家戶內外積水容器，清除積水。

徐榛蔚再次呼籲，希望民眾齊心進行登革熱孳生源清除工作，日常定期清除積水容器，並加強周遭環境衛生管理，公私合作，一同積極防治，讓大家一起維護花蓮潔淨的美好家園。

花蓮縣政府提醒民眾，登革熱感染初期會有發燒、頭痛、肌肉或骨頭痠痛等現象，部分患者會感到食慾不振，民眾若出現登革熱疑似症狀，應儘速就醫。