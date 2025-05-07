花蓮端午返鄉專車2班列！7日中午開放訂票　每張收行政費200元

▲民眾於花蓮縣府領取返鄉專車車票情形。（圖／花蓮縣政府提供資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

端午佳節將到來，花蓮縣政府為讓遠在北部打拼的鄉親能順利返鄉與家人團聚，特別規劃端午節返鄉專車，於5月7日中午12點起開放線上訂票。本次服務不僅因應節慶需求，更回應花蓮長年面對蘇花公路交通不穩定與不便的困境，為鄉親提供一條安全溫馨的返鄉之路。

此次專車服務涵蓋連假前夕自台北出發直達花蓮，以及連假後自花蓮返回台北兩方向，班次分別為5月29日晚上7時32分台北站發車、6月1日下午2時20分花蓮站發車。

凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）或非花蓮縣民但在花蓮工作者，及其配偶、直系血親、直系血親配偶，皆可於5 ／7中午12時至下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-114年端午節返鄉專車訂票」登載資料訂票，相關專車資訊公告於花蓮縣政府全球資訊服務網。

專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身份證明文件（親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件）供縣府人員核驗，花蓮縣返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，每張收費200元，經購票辦理後恕不退費。

縣長徐榛蔚表示：「每逢佳節倍思親，交通不應成為團聚的阻礙。雖然地方資源有限，但縣府願意陪大家走回家團圓的路。」另本專車不適用臺鐵不及乘車之規定，民眾如未能及時搭上專車，需另行重新購票搭乘臺鐵其他班次列車。

