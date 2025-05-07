在野操作南韓央行行長認美國施壓升值　官員：政客一時爽傷了經濟

▲經濟學家李昌鏞為韓國銀行總裁。（圖／達志影像）



記者陶本和／台北報導

韓國央行總裁李昌鏞（Rhee Chang-yong）在義大利米蘭的記者會後，台灣各家媒體以「美國施壓造成亞洲貨幣升值」的角度做報導，而在野黨民代也指控總統賴清德與央行總裁楊金龍被打臉。不過，中經院長連賢明、部分媒體也注意到，譯文與報導有不小出入，一位政府財經官員受訪表示，匯率是高預期心理的經濟穩定指標，現在證實原文並沒有這樣的說法，部分政治人物卻散播假訊息，政客一時爽，卻是傷了台灣經濟。

南韓央行行長李昌鏞（Rhee Chang-yong）6日指出，亞洲貨幣走強，背後原因之一「正是美方對各國匯率政策的干預壓力」，引起各界議論。不過，國內部分媒體也注意到，重新審視李昌鏞的完整談話，沒有所謂證實美國施壓，包含台灣與日本官方，也陸續對外說明對美談判並不包括匯率。

對此，我國外交部回應，我國央行並未加入本次關稅談判，也不在台美經貿工作小組內。另外「南韓央行總裁所稱應為市場心態對部分亞洲國家匯率造成波動」，是部分國內報導過度詮釋。

中華經濟研究院的院長連賢明也在同仁翻譯後發現，南韓報導的原文和台灣翻譯後的意義有相當出入。韓國媒體的原文是「目前還不清楚美國在匯率問題上有何要求、下一步將如何推進、對亞洲各國提出哪些共同要求，還是分別提出要求，企劃財政部正在進行工作層面的溝通，因此幾週後情況應該會更加明朗，但我們對美國的具體要求還不甚了解」。

根據韓國國家官方通訊社(YNA)報導，李昌鏞對於匯率協商回應的原文為「我不太清楚美國到底是想要強勢美元還是弱勢美元。」，並沒有台灣部分政治人物所說的「證實美國施壓」一事。

一位財經官員向媒體分享一段日本的國際新聞。他表示，過去日本也被市場懷疑談判過程可能會觸及匯率議題，因此引發日圓一度大幅升值，但上周美國與日本舉行了第2次關稅談判協商，日本談判代表經濟財政大臣赤澤亮正指出，在關稅談判上，雙方進行了深入的談話、預計會在5月中旬以後再度進行部長級協商，不過未談到匯率等議題。消息證實後，日圓匯率也開始走貶，甚至一度逼近146關卡。

對於所謂美國除了課徵關稅之外，也正透過談判強力要求亞洲各國貨幣升值的說法，台經院董事長吳中書也公開表示，過去日圓曾經大幅升值，但最後發現對日本的貿易順差沒有太大影響，如果這段期間各國匯率升值，反而將導致美元大幅貶值，美國的通膨勢必會更加惡化。

中經院院長連賢明也持相同看法，表示川普現在最擔心的應該是關稅實施後會不會演變成通膨，在這個時間點要求亞洲貨幣升值，剛好造成進口價格上升，白白增加許多通膨的風險，常識上不合理，邏輯上也不可能。

另一位官員分析表示，根據華爾街日報報導，美國此刻正極力避免通膨，美國聯準會(FED)預計本周公布利率決議，如果為了刺激經濟而降息，可能加劇由關稅或供應短缺帶來的短期通膨壓力。Fed不會放棄對抗通貨膨脹的努力，預計聯準會在沒有看到消費者支出放緩和失業率上升的明確跡象前，為了持續對抗通膨，可能不會選擇降息。

財經人士說，目前各國政府都公開表明，匯率升貶與關稅談判議題無關，但仍有人傳遞不正確的消息，讓市場產生誤判與不必要的恐慌，甚至有政客藉此議題打擊政府，最後只是政客一時爽，卻傷了台灣經濟。