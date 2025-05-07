亞斯伯格警偷刻所長印章還把卷宗搬回家　涉刑責再遭懲戒下場曝

▲宜蘭前吳姓警員私刻所長章還藏卷宗，經內政部移送，懲戒法院判吳員記過2次，併罰款新台幣5萬元。（示意圖／記者游芳男攝）

記者黃宥寧／台北報導

宜蘭一名吳姓前警員任職派出所期間違法連連，擅自私刻所長印章、毀損同仁卷宗，並攜帶司法文書及他人職名章回家。案發後雖辭職，法院判處有期徒刑1年5月及罰金、緩刑2年，並須繳公庫10萬元。懲戒法院近日判決記過2次、罰款5萬元，認定其行為嚴重損害警察形象。

吳員於2023年任職宜蘭新民派出所期間，因所內「巡官兼所長」交通專用章印文模糊，未報准即自行委託刻印店製作同款印章使用於卷宗，並多次將同仁辦理案件的卷宗裁剪或藏匿，致文書不堪用。他還將未領回的司法文書與案件資料藏放於宿舍、櫃位及公事包中，自稱「查閱學習用」，另有藍姓警員職名章遭其拾得後未歸還。

宜蘭法院認為，吳員行為構成偽造公印、公務侵占、毀損公文與侵占遺失物等罪，雖未用於其他不法用途，且與其罹患的亞斯伯格症、廣泛性發展障礙及情緒適應障礙有關，屬初犯且態度配合，故給予緩刑處分，判決於2024年4月25日確定。

全案亦依《公務員懲戒法》第2條第1款違法執行職務之行為，由內政部移送懲戒法院。懲戒法院指出，吳員未能恪遵警察本分，失職情節損及社會信賴，縱然行為與病況具關聯、已辭職並持續治療且穩定就學碩士班，仍不足以免責，最終判決記過2次、罰款5萬元，以昭懲戒。