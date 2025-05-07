　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

亞斯伯格警偷刻所長印章還把卷宗搬回家　涉刑責再遭懲戒下場曝

▲宜蘭分局林姓偵查佐性交易後搶走「辦事費」2000元，被檢方求處2年半。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭前吳姓警員私刻所長章還藏卷宗，經內政部移送，懲戒法院判吳員記過2次，併罰款新台幣5萬元。（示意圖／記者游芳男攝）

記者黃宥寧／台北報導

宜蘭一名吳姓前警員任職派出所期間違法連連，擅自私刻所長印章、毀損同仁卷宗，並攜帶司法文書及他人職名章回家。案發後雖辭職，法院判處有期徒刑1年5月及罰金、緩刑2年，並須繳公庫10萬元。懲戒法院近日判決記過2次、罰款5萬元，認定其行為嚴重損害警察形象。

吳員於2023年任職宜蘭新民派出所期間，因所內「巡官兼所長」交通專用章印文模糊，未報准即自行委託刻印店製作同款印章使用於卷宗，並多次將同仁辦理案件的卷宗裁剪或藏匿，致文書不堪用。他還將未領回的司法文書與案件資料藏放於宿舍、櫃位及公事包中，自稱「查閱學習用」，另有藍姓警員職名章遭其拾得後未歸還。

宜蘭法院認為，吳員行為構成偽造公印、公務侵占、毀損公文與侵占遺失物等罪，雖未用於其他不法用途，且與其罹患的亞斯伯格症、廣泛性發展障礙及情緒適應障礙有關，屬初犯且態度配合，故給予緩刑處分，判決於2024年4月25日確定。

全案亦依《公務員懲戒法》第2條第1款違法執行職務之行為，由內政部移送懲戒法院。懲戒法院指出，吳員未能恪遵警察本分，失職情節損及社會信賴，縱然行為與病況具關聯、已辭職並持續治療且穩定就學碩士班，仍不足以免責，最終判決記過2次、罰款5萬元，以昭懲戒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！　笑：有海帶味
存款單寫「我要兩百萬，搶劫」　行員請他休息等待竟照做
悍將主場7連敗　球迷「陳金鋒下台」標語登大螢幕
獨／江泳錡陪前夫搭救護車　大哭「可以把我一部分生命給他嗎」
首個部會預算解凍！　立院教委會放行「文化部34億」
快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！
快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」　她生前錄音檔公開
宥勝「3大社群平台突關閉」！　慈惠粉專照片全刪光
獨／18歲少女被賣緬甸失聯半年！　母落淚頻問平安否

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

槽車右轉中！阿北直直衝「雙腳捲輪下」爆血　驚悚撞擊畫面曝

存款單寫「我要兩百萬，搶劫」　銀行員請他休息區等待竟照做

桃園男無照酒駕騎車撞警逃逸！一路違規吃17萬6400元罰單

72歲女網戀外國男...花14萬見不到人　再度討錢逮面交車手

喊話法官「勇敢判下去」！檢批劉彩萱選擇性認罪　求處無期徒刑

花蓮會車糾紛竟持槍恐嚇！2煞落網　搜出氣動槍與喪屍煙彈

快訊／高雄大貨車右轉撞單車　騎士雙腳遭輾送醫搶救

獨／少女被賣緬甸失聯半年！母落淚頻問平安否　警允諾持續搶救

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

槽車右轉中！阿北直直衝「雙腳捲輪下」爆血　驚悚撞擊畫面曝

存款單寫「我要兩百萬，搶劫」　銀行員請他休息區等待竟照做

桃園男無照酒駕騎車撞警逃逸！一路違規吃17萬6400元罰單

72歲女網戀外國男...花14萬見不到人　再度討錢逮面交車手

喊話法官「勇敢判下去」！檢批劉彩萱選擇性認罪　求處無期徒刑

花蓮會車糾紛竟持槍恐嚇！2煞落網　搜出氣動槍與喪屍煙彈

快訊／高雄大貨車右轉撞單車　騎士雙腳遭輾送醫搶救

獨／少女被賣緬甸失聯半年！母落淚頻問平安否　警允諾持續搶救

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

金賽綸生前留「1小時30分錄音檔」　高層出40億收買失敗…爆料者遭襲

持金賽綸1.5hrs錄音檔「檢舉人遭刺傷」！頸部遭刺9刀濺血傷照震撼

印度轟巴基斯坦「增至26死」　雙方衝突始末一次看

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會 　預防不法與境外勢力介入

日本三菱與鴻華先進簽MOU　裕隆：Model B三義廠生產、2026外銷大洋洲

紙本 OUT! 集保eNotice突破百萬　投資人搶搭數位浪潮

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

台灣林鐵融合日治歷史向世界遺產邁進　蔡易餘力推阿里山林鐵申遺

LE SSERAFIM 中村一葉穿瑜伽服仙氣美照曝光！驚喜成lululemon大使

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

社會熱門新聞

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

即／醫院冷氣室外機腐屍身分曝！家屬悲痛相認

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

對岸收買黑幫當「侵台內應」　價碼曝光　

快訊／緬甸打詐！　55位台灣被害人今晨返台

快訊／甲山林董事長祝文宇　1200萬交保

爬大坑10號步道突倒地　男送醫不治

即／22噸鐵捲噴飛　女騎士右腿遭砸嚴重變形

甲山林遭23路搜索　涉操縱股價「獲利上億」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面