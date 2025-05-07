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開發者大會未演先轟動！Google搶先曝光Gemini 2.5 Pro預覽版

▲Gemini 2.5 Pro(I/O)。（圖／記者吳立言攝）

▲Gemini 2.5 Pro(I/O)。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google原訂在2025年I/O開發者大會上釋出新版Gemini 2.5 Pro，卻因開發社群的熱烈期待，決定提前推出這款「I/O預覽版模型」。此次升級帶來顯著的程式編寫與多模態理解能力提升，特別是在互動式網頁應用的建構方面，表現出前所未有的強度。

新版Gemini 2.5 Pro的程式處理能力已全面超越先前版本，不僅在UI為主的前端開發中取得突破，在程式轉換、程式碼編輯及複雜代理工作流程的構建上，也展現出更高層次的靈活性與智慧。根據WebDev Arena最新排名，2.5 Pro以領先上一版本147 Elo分的表現登頂榜首，證實其在「美觀與功能兼具的網頁應用生成能力」上獲得了最多用戶偏好。 這次更新同樣延續了Gemini系列在多模態處理與長上下文理解方面的優勢。在影片理解領域，Gemini 2.5 Pro於VideoMME基準測試中取得84.8%的頂尖表現，為影片驅動型AI應用鋪路，開啟從「語言驅動程式碼」到「影像驅動產品」的新階段。

模型在UI開發層面也進行了全面升級，能夠自動生成美觀、結構清晰的網頁元件，支援響應式設計與CSS。可根據現有設計風格，打造風格一致的新功能。並支援如影音播放器等元件的模仿與整合，提升產品一致性。

Gemini 2.5 Pro I/O預覽版現已可透過 Google AI Studio、Vertex AI與Gemini App存取。開發者可直接在Gemini API中體驗，無需遷移流程。一般用戶則能透過Gemini App中的Canvas等功能，透過一段文字提示，輕鬆啟動互動式網站建構，讓「即時生成互動體驗」成為日常可能。

隨著Gemini 2.5 Pro的搶先釋出，Google展現了其引領多模態AI邁向產品級創作工具的企圖心，也為開發者帶來了更自由、靈活的創作舞台。

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