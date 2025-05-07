女信徒控「神棍父子」被反嗆：我女兒是市府副發言人

圖、文／CTWANT

台南市永龍宮驚爆性騷與詐欺雙重醜聞，台南市政府副發言人林唯莉竟成擋箭牌！女信徒指控，永龍宮執行長兼主事乩童林益聖（林唯莉的哥哥）在執行收驚與淨身儀式時，公然觸碰女信徒胸部、腰際，甚至以「去穢氣」為由，要求女性赴汽車旅館泡澡淨身。還有信徒控訴林唯莉父親、宮主林平穩，屢次搬出「我女兒是市府副發言人」恐嚇不從者，濫用職權施壓，已讓多位信徒心生恐懼。

▲永龍宮執行長林益聖（左1黃黑相間上衣者）兼任乩身，曾在收驚時要求女信徒坐其大腿上，甚至疑有觸碰胸部的情況發生。（圖／CTWANT提供，下同）

受害信徒王小姐向本刊還原遭性騷過程，2022年5月她在吳姓友人牽線下接觸該宮廟，當年因爺爺過世便花了新台幣2萬元開桌辦普渡，聲稱金紙有大廟加持，所用的都是高品質產品，事後又逢奶奶離世，林益聖竟要求她坐上大腿「收驚通氣」，並用神轎在其胸部、腹部游移，甚至稱胃不好或胸口有異狀、神明會感應到等語，觸碰到隱私部位，此舉讓她感到相當不適。

王小姐進一步指出，後來在奶奶剛過世的那段時間，林益聖給了一張符，叫她先放在身上。後來傳訊息跟她說，這張符需要「淨身」使用，當時不太明白他的意思，便具體詢問該怎麼做。他竟說，要先把符放進熱水裡，再用那個水進行全身按摩。王女詢問可不可以自己在家處理，對方卻建議「可以去汽車旅館，那裡有熱水比較方便」，這讓她當下覺得很奇怪，明明是淨身儀式，為何非得去汽旅？因此當下便拒絕了這個提議。

▲受害信徒王小姐表示林益聖假借「淨身」名義，傳摩鐵地址給她稱要透過按摩等方式化符。

在爺爺、奶奶普渡法會之後，王小姐才陸續得知林益聖不僅向她詐財，還用神明名義欺騙其他信徒。過去曾和另一位受害者陪林益聖一起到金紙店查詢金紙價格，才發現他有灌水嫌疑，進一步確認才發現他真的在騙人。

進一步質問林益聖時，他竟表示，他妹妹林唯莉在台南市長黃偉哲辦公室當助理，暗示如果事情鬧大會影響他們家人，試圖讓其噤聲。也正因如此，很多人當時選擇隱忍不說，沒想到反而讓更多人陸續受害。至今不只聯繫不上他，錢也未如期退還。

永龍宮總幹事張哲嘉與信徒要求廟方公開帳目後，林平穩竟以女兒林唯莉擔任「台南市政府副發言人」為由，警告信徒「別亂講話」。張哲嘉透露該宮廟共有三批受害者，每次與信徒爆發金錢糾紛，該廟就會搬家「避風頭」，從國民路到崇善路一共搬了3次，強調涉嫌詐欺取財及性騷等狀況，是「傷天害理的事」，不應假借神明之意，將民眾信仰恣意踐踏。

目前受害信徒已組成自救會，並委託律師報案，指控林姓父子涉犯詐欺罪，永龍宮目前關閉大門，僅留數尊神像無人看顧。部分受害信徒也附警局報案對其提告，盼能得到一份公道。也呼籲相關單位正視宗教團體的監督與管理，讓信仰回歸純粹，讓受害者得以平反，還信仰一個清明的空間。

▲林唯莉在台南市政府擔任副發言人，宮主林平穩與執行長林益聖屢次以她名號信徒施壓。

記者致電給永龍宮宮主林平穩，詢問信徒質疑永龍宮金紙「低買高報」與善款流向等問題，林表示從未向信徒收錢，供品與金紙皆為信眾自購，否認廟內有執事會，也稱從未收過其捐款。雖一開始否認指控，後又改口承認曾接受信徒委託準備祭品，對於金紙數量與金額對不上則說：「那個我就不知道了」，表示廟方開銷全由自己負擔，未收任何金援。

永龍宮執行長林益聖則回應，金紙價格每間不一，強調信徒捐款全數用於購買金紙，與民眾所指「金紙份量不符」說法互相矛盾。至於「收驚」與「淨身」儀式中疑涉性騷擾，他否認曾讓信徒坐大腿，對於碰觸胸部的指控則回應：「應該是不可能吧」，其餘不願多談。

台南市政府副發言人林唯莉表示，其父親近日因有關事件而遭毆打，目前左眼失明，她則已帶著父親就醫和報案，該件傷害案和對兄長的「不實指控」都已被警方受理，相關訴訟皆進入法律程序。

林唯莉強調，她個人和其工作都與此事件無關，父親和兄長也絕對不會打著她的名號在外施壓，全案正靜待檢警調查，期待司法能還他們真相。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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